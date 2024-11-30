17 milyar TL’lik ödenek kararı

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Buradaki konuşmasında Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı’nın giderleri hakkında bilgiler vererek yeni projeleri anlattı.

Yılmaz, “Ülkemizin önemli bir gündemi olan nüfusa ilişkin kapsamlı stratejileri oluşturmak ve koordinasyonu sağlamak üzere Nüfus Politikaları Kurulu’nun kurulmasına yönelik çalışmalarda da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

‘SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI’

Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 yılı bütçe giderinin 7 milyar 858 milyon lira olarak gerçekleştiğini, 2024 yılı başlangıç ödeneğinin ise 12 milyar 284 milyon lira olduğunu belirten Yılmaz, “Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinde ise 16 milyar 928 milyon lira ödenek tahsis edilmesi öngörülmektedir. Bu ödeneğin yüzde 50’si, Barışı Destekleme Faaliyetleri, Acil Destek Giderleri ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı ofislere hazine yardımı için diğer kurum ve kuruluşlara aktarılmak üzere ayrılmıştır. Geri kalanının önemli bir kısmı ise çeşitli alanlarda kamuya ücretsiz sunulan hizmetler için kullanılacaktır” diye konuştu.

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Cevdet Yılmaz’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

“Siber Güvenlik Başkanlığı adıyla yeni bir teşkilat kurma hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Çok güçlü bir yapıyla bu alandaki süreçleri düzenleyecek ürünleri ve firmaları akredite edecek çok daha etkili bir şekilde ülkemizin, insanımızın, firmalarımızın siber güvenliğini sağlayacak bir yapılanmaya gidiyoruz.

DEVLET YARDIMLARI TEK BİR NOKTADAN

Devlet yardımlarına ilişkin gerçekleşmelerin tek bir noktadan izlenerek etkin bir şekilde raporlanabilmesi amacıyla Devlet Yardımları İzleme Sistemi’ne uygulayıcı kurumların entegrasyonu devam etmekte olup devlet yardımlarının tamamının 2025 yılında sisteme entegrasyonunun tamamlanması planlanıyor. 2025’te ise başvuruların kolayca yapılabilmesi için CİMER mobil uygulaması geliştirilecek. İletişim Başkanlığı’nın için 2025 yılında toplam 6 milyar 155 milyon liralık ödenek tahsisi öngörülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı ise 130 milyar 119 milyon lira.”