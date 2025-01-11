14 bin 469 TL’lik zam torbada

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Meclis’te gelecek hafta görüşülmesi planlanan yasa teklifine göre yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 Türk Lirası olan aylık asgari ödeme tutarı 14 bin 469 Türk Lirası’na çıkarılıyor.

Teklifin gelecek hafta başında komisyonda görüşülmesi ve hızla Genel Kurul’dan çıkarılması hedefleniyor. Teklif 17 Ocak’tan önce yasalaşırsa aylığını her ayın 17’sinde alan emekli, dul ve yetimlerin artışlı ödemeleri gelecek hafta hesaplarında olacak. Ancak teklifin Resmi Gazete’de yayımlanması 17 Ocak’ı geçerse aylık farkları sonraki günlerde hesaplara yatırılacak.

Teklifin diğer maddelerine göre 2016 yılından itibaren uygulanan asgari ücret desteği 2025 yılında devam edecek. Bu destek, sigortalı başına günlük 33 lira 33 kuruş, aylık 1.000 TL tutarında ödenecek. Destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Ayrıca mahkemelerce şirketler hakkında kayyum atanmasına karar verildiği takdirde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun görevlendirilmesine olanak veren yasal düzenlemenin uygulama süresi beş yıl daha uzatılıyor.