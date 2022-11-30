12 milyon tondan fazla tahıl taşındı | Ekonomi Haberleri

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan ‘gıda krizi’ riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye’nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridorundan bugüne kadar 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı.

Hürriyet gazetesinden Selçuk Böke'nin haberine göre; Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) riyasetinde 22 Temmuz’da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında Müşterek Koordinasyon Merkezi kuruldu. Tahıl ürünlerinin güvenli transferi buradan takip edilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yoğun çalışmaları sonucu tahıl yüklü ilk gemi 1 Ağustos’ta Odessa Limanı’ndan hareket etti.

Rusya, 29 Ekim’de Sivastopol’da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğunu BM ve Türkiye’deki makamlara iletti. Bununla birlikte Ukrayna limanlarından gemi çıkışı durduruldu. Krizin daha da derinleşmesine engel olmak için harekete geçen Türkiye, tahıl koridorunun açık kalmasına yönelik hem Rusya hem de Ukrayna ile yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Tahıl krizinin çözümüne yönelik çalışmalar kapsamında ise Mayıs ayında hayata geçirilen “kırmızı hat” diplomasisi de bu süreçte yeniden aktive edildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarından dün itibarıyla ayrılan gemi sayısı 501’e ulaşırken sevkıyati yapılan buğday, mısır, arpa gibi tahıl ürünlerinin miktarı 12 milyon tonu geçti.

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