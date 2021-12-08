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1.1 milyarlık ‘halka arz’

08.12.2021 - 09:44
1.1 milyarlık ‘halka arz’ | Ekonomi Haberleri

Ankara’da gerçekleştirdiği ‘Next Level’ markalı gayrimenkul projeleri ile bilinen ve İstanbul konut piyasasına da adım atan Pasifik, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurarak halka açılıyor. Halka arz büyüklüğü 1.1 milyar lira olarak açıklanırken, talebin fazla olması halinde 1.3 milyar liraya kadar çıkabileceği belirtildi.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Ankara'da Next Level markasıyla gayrimenkul projeleri geliştiren ve bu markasını İstanbul’a da taşıyan Pasifik, gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) kurarak halka açılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan geçen hafta onay alan Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO), Tera Menkul Kıymetler liderliğindeki geniş bir konsorsiyum aracılığıyla 9-10 Aralık tarihlerinde talep toplayacak. Pasifik GYO halka arzında 67.5 milyon nominal değerli pay karşılığında halka arz büyüklüğü 1.1 milyar lira civarında olacak ve bu çerçevede şirketin yüzde 25.23’lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması durumunda bu büyüklüğün 1.3 milyar liraya kadar çıkabileceği belirtildi. Ek satışın da tamamının gerçekleşmesi halinde halka açıklık oranı ise yüzde 30.28 olacak. Halka arz edilecek payların, yüzde 40’ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20’si de yurtdışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edildi.

‘3’Ü BİR ARADA FIRSAT’

Halka arz süreciyle ilgili bilgi vermek için düzenlenen basın toplantısında konuşan Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arz öncesi gerçekleştirdikleri roadshow’larda kurumsal yatırımcılardan çok olumlu dönüşler aldıklarını belirtti. Gayrimenkule yönelik talep patlamasının yaşandığı ve borsanın sürekli rekor tazelediği bu dönemde bireysel yatırımcıya 3’ü bir arada fırsat sunduklarını söyleyen Erdoğan, “Halka arz, borsada hisse senedi ve gayrimenkul yatırımı imkânı sağlıyoruz” dedi. Proje geliştirmeye odaklı bir GYO olacaklarını belirten Erdoğan, “Bu yönümüzle diğer GYO’lardan da ayrışıyoruz. Kira getirisine odaklı gayrimenkullere değil, proje geliştirip yapıp satmaya odaklı bir GYO kurduk. Bu sayede yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunuyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Portföylerindeki projeler hakkında bilgi veren Erdoğan şunları söyledi: ”Portföyümüzde şu anda geliştirdiğimiz Merkez Ankara ve Next Level İstanbul projeleri var. Merkez Ankara projemiz Türkiye’nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi olmasının yanı sıra Emlak Konut GYO projeleri arasında satış rekorları kıran bir proje. Next Level İstanbul ise konumu ile öne çıkıyor. Levent’in Etiler girişinde eski Jandarma lojmanlarının olduğu alanda yapılacak projemizde kazanç potansiyeli yüksek. Yatırımcıları bu iki projemizin kazanç potansiyeline yüzde 20 iskonto ile ortak etmek istiyoruz.” Erdoğan, gelecek dönemde İstanbul’da yeni projeler de geliştirmeyi planladıklarını, arsa sahiplerinden teklifler aldıklarını da ekledi.

‘SEKTÖRE ÖRNEK OLACAK’

HALKA arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30’u ile şirket borçlarının kapatılarak işletme sermayesine destek sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Fatih Erdoğan, gelirin yüzde 70’lik bölümünü ise yeni projelerin geliştirilmesinde kullanılacağını kaydetti. Halka arz süreçlerini diğer sektör oyuncularına da örnek olabileceğini belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemde çok sayıda geliştirici şirketin GYO kurarak halka açılmasını beklediklerini söyledi. Tera Yatırım Genel Koordinatörü Metin Seyhan da 2021 yılında üç halka arz gerçekleştirdiklerini belirtirken, yatırımcının GYO hisselerine yoğun ilgisi olduğunu ifade etti. GYO endeksinin derinliğinin arttığını, hacminin yükseldiğini belirten Seyhan, Pasifik GYO için gerçekleştirdikleri roadshow’larda ABD, Avrupa ve Asya fonlarının ilgisini gördüklerini sözlerine ekledi.


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