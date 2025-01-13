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100 bin Euro sermaye ile beşinci ofisini Paris’e açtı

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#Akhisar#Kervan Gıda#KAP
100 bin Euro sermaye ile beşinci ofisini Paris’e açtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 04:00

Akhisar, Polonya ve Mısır’daki üretim tesisleriyle bilinen yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, yurt dışındaki beşinci satış ofisini 100 bin Euro sermaye ile Paris’te açtığını duyurdu.

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Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Fransa ofisinin şirket faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti. Açıklamada, Fransa pazarındaki bu yapılanmayla, tüketicilere kaliteli ve yenilikçi ürünler sunulacağı; Avrupa’daki büyümesini sürdürebilir bir yapıya kavuşturmanın hedeflendiği belirtildi. Ayrıca şirketin halihazırda Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Almanya ve Rusya’da da satış ofisi bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, Kervan Gida France S.A.S, Kervan Gıda’nın İngiltere’de kurulu iştiraki Kervan Gida UK Limited’ın şirketin sermayesine yüzde 100 oranında iştirak etmesiyle kuruldu.

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#Akhisar#Kervan Gıda#KAP

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