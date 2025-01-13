100 bin Euro sermaye ile beşinci ofisini Paris’e açtı

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Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Fransa ofisinin şirket faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti. Açıklamada, Fransa pazarındaki bu yapılanmayla, tüketicilere kaliteli ve yenilikçi ürünler sunulacağı; Avrupa’daki büyümesini sürdürebilir bir yapıya kavuşturmanın hedeflendiği belirtildi. Ayrıca şirketin halihazırda Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Almanya ve Rusya’da da satış ofisi bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, Kervan Gida France S.A.S, Kervan Gıda’nın İngiltere’de kurulu iştiraki Kervan Gida UK Limited’ın şirketin sermayesine yüzde 100 oranında iştirak etmesiyle kuruldu.