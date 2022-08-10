1 yıl varlık tutanın vergisi sıfırlanacak | Ekonomi Haberleri

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz gibi varlıkların Türkiye’ye getirilmesine yönelik yeni varlık barışı düzenlemesine ilişkin detaylar netleşti. Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, yurtdışında bulunan varlıklar 31 Mart 2023 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Getirilen varlıklar bir yıl bankada tutulursa vergi oranı sıfır olacak.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; yurtdışında bulunan para, altın, döviz gibi varlıkların yurda getirilmesine yönelik yeni varlık barışı düzenlemesinin tebliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, gerçek ve tüzel kişilerce, yurtdışında bulunan varlıklar, 5 Temmuz 2022 tarihinden 31 Mart 2023’e kadar banka veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Varlıkların bildirim tarihlerine göre kademeli vergi oranı söz konusu olacak. Getirilen varlıklar bir yıl bankada tutulursa vergi oranı sıfır olacak.

DAHA AZ VERGİ

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Tebliğine göre bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Bildirilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 3’e kadar vergi ödenecek, ancak erken bildirimde daha az vergi söz konusu olacak. 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimlerde varlıkların değeri üzerinden yüzde 1, 1 Ekim 2022 tarihi ila 31 Aralık 2022 tarihi arasındaki bildirimlerde yüzde 2, bu tarihten 31 Mart 2023 tarihine kadar bildirimlerde ise yüzde 3 vergi ödenecek.

1 YIL TUTANA İADE

Yurtdışından getirilen varlıklar banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda en az bir yıl tutulursa uygulanması gereken vergi oranı sıfır olarak dikkate alınacak ve ödenen vergi bildirim sahiplerine iade edilecek. Başvuru yapılacak vergi dairesi, kesintiyi yapan banka veya aracı kurum merkezinin bağlı bulunduğu vergi dairesi olacak. Bildirim sahipleri nakden iade talebinde bulunabilecekleri gibi, vergi borçları için mahsuben iade talebinde de bulunabilecek. Mahsuben iade talebi tebliğin ekinde yer alan formun eksiksiz şekilde vergi dairesine verildiği tarih esas alınarak, yerine getirilecek. Bildirim sahibine iade yapılabilmesi için bildirilen varlıkların değeri üzerinden hesaplanan vergilerin vergi sorumlularınca ödenmiş olması şart olacak.

SÜRE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İADEYE ilişkin bir yıllık sürenin başlangıcında, bildirime konu edilen varlıkların Türkiye’deki banka ve aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurtdışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarih dikkate alınacak. Tebliğde bu duruma ilişkin bir örnek de paylaşıldı. Ahmet bey yurtdışında bulunan 600 bin lira tutarındaki varlığı için 13 Eylül 2022 tarihinde (N) Bankasına bildirimde bulunmuş ve hesaplanan vergiyi peşin olarak ödemiş olsun. Ahmet Bey söz konusu tutarı 1 Aralık 2022 tarihinde bildirimde bulunduğu bankadaki hesabına transfer etti. Buna göre, bildirimde bulunulan yurtdışındaki varlık için tarh edilen verginin iadesine yönelik bir yıllık sürenin başlangıcı olarak bildirim konusu yapılan tutarın Türkiye’deki banka hesabına transfer edildiği 1 Aralık 2022 tarihi dikkate alınacak ve bildirime konu edilen tutarın 1 Aralık 2023 tarihine kadar söz konusu banka hesabında tutulması gerekecek. Bu durumda bildirim esnasında ödenen vergi iade edilebilecek. Bildirime konu edilip bu kapsamda banka ve aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edilen veya yatırılan varlıkların, banka ve aracı kurumlarda farklı mevduat, katılım ve yatırım gibi hesaplarda değerlendirilmesi iadeye ilişkin bir yıllık sürenin hesabını etkilemeyecek.

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