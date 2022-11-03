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1 milyon mükellef ‘radar’a takıldı

03.11.2022 - 09:39 | Son Güncelleme :
1 milyon mükellef ‘radar’a takıldı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi kayıp kaçağını önlemek için oluşturduğu RADAR sistemine 1 milyon mükellef takıldı. Gıda sektörü 373 bin mükellef ile ilk sırada yer alırken, 200 bin ev sahibi kira geliri nedeniyle incelendi. Otomotiv sektörüde bayi, galerici ve şahıslar mercek altına alındı, 122 bin kişi analiz edildi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; vergi kayıp ve kaçağını azaltmak amacıyla oluşturulan RADAR sistemine yaklaşık 1 milyon mükellef takıldı. 1 milyon mükellef içinde gıda sektörü 373 bin mükellef ile ağırlıklı bir paya sahip oldu. 200 bin de ev sahibi kira geliri nedeniyle incelendi. Sıfır ve ikinci elde alım satım yapan 122 bin mükellef de analiz edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde iki yılı aşkın süredir faaliyette olan Risk Analizi Genel Müdürlüğü vergisel yükümlülüklere uyum ve ekonomideki kayıt dışılık odaklı risk analizi ve değerlendirme çalışmalarına devam ediyor. Risk Analizi Genel Müdürlüğü kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye değer katmak için bilgi teknolojilerinden faydalanarak yaptığı çalışmalarla kayıtlı ekonominin teşvik edilmesini ve uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler nezdinde oluşturacağı olumsuz etkinin önlenmesini hedefliyor. Analiz çalışmalarını teknoloji ile desteklemek üzere geliştirilen RADAR Sistemi ile riskli sektör ve mükelleflerin daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde tespit edilmesi ve doğru zamanda doğru önlemlerin alınması amaçlanıyor.

235 BİN RİSK TESPİTİ

Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgiye göre, RADAR Sistemi aracılığıyla başta gayrimenkul, motorlu taşıt, e-ticaret ve akaryakıt sektörü olmak üzere sağlık, turizm, kozmetik ve gıda sektörü ile sahte belge ve riskli iade analizi, finansal analiz, beyanname ve mali tablo analizi ve vergi harcaması analizi konuları üzerinde risk analizi ve değerlendirme çalışmaları yürütüldüğü belirtildi. 1 milyon 84 bin 120 mükellef analize tabi tutuldu. Yaklaşık 235 bin mükellefin riskli bulunduğu ve yaklaşık 137 bin gerçek ve tüzel kişinin gereği için ilgili kurumlarla paylaşıldığı kaydedildi.

VATANDAŞTAN ÖNERİ ALINIYOR

Risk Analizi Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülen Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı’na (2023-2025) ilişkin vatandaşların eylem önerilerini iletebilecekleri bir platformun oluşturulduğu belirtilirken, kamuoyuna duyurulmasının ardından yoğun ilgi ile karşılandığı dile getirildi. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlarca iletilen tüm önerilerin titizlikle incelenip değerlendirildiği kaydedildi. Kayıt Dışı ile Mücadele Eylem Planı’nın ise yılsonunda uygulamaya konulacağı ifade edildi.

OTOMOBİLDE FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galerici ve şahıslar ile ilgili detaylı araştırma yapılarak belirlenen kriterleri ihlal nedeniyle 122 bin mükellef analize tabi tutuldu. Mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı gerçekleştiren, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına neden olanlara yönelik işlem başlatılarak piyasada oluşan olumsuz etkinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

EV SAHİBİ VE EMLAKÇILAR DA İNCELENİYOR

Risk Analizi Genel Müdürlüğü, kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik bir analiz gerçekleştirdi. 2021 yılı itibariyle kira gelirlerini beyan etmeyen veya eksik/hatalı beyan eden yaklaşık 200 bin mükellef analize tabi tutulmuştu. Yapılan analiz çalışmalarına ilişkin saha denetimlerinin başlaması ile birlikte gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp kaçağını önlemeye yönelik olarak riskli mükelleflerin tespitine ilişkin çalışmaların devam edeceği belirtildi. Ayrıca sanal ticaret pazarları aracılığıyla gerçekleşen ticari işlemlerin mali denetimine katkı sağlamak amacıyla sosyal medya gelirleri, e-spor, dijital göçebelerin aracı platformlar üzerinden elde ettiği gelirlere yönelik 68 bin mükellef analize tabi tutuldu.


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