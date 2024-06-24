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1 ayda 2.5 milyon getiri bekliyorlar! Galericilerden yatırım tavsiyesi gibi taksi plakası SMS'i

24.06.2024 - 10:31 | Son Güncelleme :
1 ayda 2.5 milyon getiri bekliyorlar! Galericilerden yatırım tavsiyesi gibi taksi plakası SMS'i | Ekonomi Haberleri

Ticari taksi plaka fiyatları uzun zamandır 5.5-6 milyon lira arasında seyrederken galericiler fiyatların 1-2 ay içinde 2.5 milyon lira artacağını iddia etti. 6 milyona alınan ticari taksi plakasının 1 ay sonra 8.5 milyona çıkacağına yönelik iddiada bulunan galericiler 1 ayda yüzde 42'ye yakın getiri sağlanacağını öne sürüyor.

Burak Taşçı / Hurriyet.com.tr

Taksi plakası fiyatları enflasyon karşısında erimeye devam ediyor. 1 yılı aşkın süredir 5.5-6 milyon lira arasında seyreden, kiraları da 25-30 bin lira arasında olan ticari taksi plakalarına yönelik galericiler SMS'le vatandaşa satın almasını önerdi.

KORSAN TAKSİNİN BİTECEĞİNE İNANIYORLAR

Herhangi bir belge veya bilgiye dayanmaksızın yatırım tavsiyesinde bulunan galericiler korsan taksilerin faaliyetlerinin tamamen sona ereceğini iddia ederken 1-2 ay içinde plaka fiyatlarının 8.5 milyon liraya yükselmesi ve kiraların da 45 bin liraya çıkmasını beklediklerini SMS'le taksici esnafına bildirdi.

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Korsan taksilere yönelik denetimler devam etse de her geçen gün sayıları artıyor. Evlere, iş yerlerine broşür dağıtan korsan taksiler yeni nesil telefon uygulamalarıyla da milyonlarca kişiye anında ulaşabiliyor. Korsan taksiciliğin cezası 32 bin 233 lira olurken araçlar 60 gün bağlanıyor ve otopark ücreti de ortaya çıkıyor. Ceza 15 gün içinde ödenirse 24 bin 174 liraya düşüyor. Ancak araç 60 gün boyunca bağlı kalıyor.

TAKSİMETRE VE YEVMİYE ÜCRETİ SABİT, KİRA FAHİŞ

Taksimetre tarifesinde Ocak ayında yapılan zamdan sonra herhangi yeni bir zam olmamasına rağmen taksi plakası kiralarının 30 bin liradan 45 bin liraya çıkacağını öne süren galericiler şoför esnafı ve plaka kiralayanlardan daha fazla para talep edeceği anlamına geliyor. Şoförler ortalama olarak yarım gün için 1200-1500 lira arası yevmiye verirken 24 saat için bu ücret 2400-3000 lira arasında değişiyor. Kiraların 45 bin lira olması halinde yarım gün yevmiyenin bu oranda güncellenmesi bekleniyor.

SERBEST ŞEKİLDE BELİRLENİYOR

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Taksi plakası fiyatı konusunda taksi plakası sahipleri değil galericiler fiyat belirliyor. Taksi plakası piyasası belli başlı kiralama ve satış yapan galericilerin ekseninde dolaşıyor.

NE KADAR VERGİ VERİLİYOR BİLİNMİYOR

Taksi plakası satışında verilen vergi, plakanın değerinin ne kadar gösterildiğine dair bilgiler kamuoyuna açıklanmıyor. 20 bin 311 taksi plakası düşünüldüğünde hepsinin toplam ederi yaklaşık olarak 122 milyar liraya denk geliyor. (Ortalama olarak her birinin fiyatını 6 milyon lira). Aylık olarak her biri ortalama olarak 30 bin lira kira verdiğini varsayarsak yaklaşık 610 milyon liralık kira getirisi ortaya çıkıyor ve yıllık 7 milyar liralık kira geliri plaka sahiplerinin cebine giriyor.

Alım-satımlarda beyana dayalı da olsa vergi verilse de kiralama yöntemlerinde taksi plakası sahiplerinin ne kadar vergi ödediği bilinmiyor. Taksi plakası kirası vergisi var olmadığı için plaka sahipleri de vergi vermiyor. Konutlarda kira vergisi varken taksi plakası sahipleri herhangi bir kira vergisi ödemiyor. Taksilerde ödenen vergi fiş kestikleri için kestikleri fiş tutarında basit usuldeki gelir vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi oluyor. Bunun dışında taksiciler vergi ödemiyor.

KİRASI 30 BİN LİRA, OTOMOBİLİ 1 MİLYONA MAL OLUYOR, FAİZE YATIRILSA 250 BİN LİRA GETİRİSİ VAR

Ticari taksi plakası alıp galericiler üzerinden kiraya verenler aylık 30 bin lira gelir elde ediyor. Taksi plakası yerine liralaşma stratejisi kapsamında mevduata 6 milyon lira bir aylık vadede yatırılsa yıllık yüzde 54 faizle aylık ortalama net 250 bin lira getiri sağlıyor. Taksi kirası aylık 30 bin lira, araçları da yaklaşık 1 milyon liraya satılıyor.

Not: Ticari taksi plakası fiyatlarına yönelik SMS ile yönlendirme yapanlara yönelik yatırım kararı almadan önce araştırmada bulunmanız, şartlar, kanuni yeterlilikler ve kısa sürede yüksek gelir vaadine yönelik araştırma yapılması gerekiyor. Yatırım kararı alınırken dikkat edilmesi gerekiyor.

 


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