1.2 milyon elektrik abonesine ‘tedarikçilerle anlaşın’ mesajı: Maliyeti yansıtılacak

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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, kasım ayı itibarıyla 5 bin kilovatsaati aşanlara elektrik dağıtım şirketleri tarafından bildirim mesajı gönderilmeye başlandığını belirterek, “Serbest tüketici modeli ile tedarik şirketi ile tüketiciler arasında ikili anlaşmalar yapabilecek” dedi. Erdoğan, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, uygulamadan 1.2 milyon mesken abonesinin etkileneceğini söyledi. Bu kesimin zaten ağırlıklı olarak toplumun üst ve orta-üst gelir grubu diye tarif edilecek kısım olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bu kişilere elektrik enerjisinin maliyeti neyse o yansıtılacak” diye konuştu.

MESAJLA BİLDİRİM

Geçilecek yeni düzenlemeyle mevcutta 300-400 lira gelen bir elektrik faturası yine aynı şekilde tahsil edilmeye devam ederken, bin 300 lira ve üzerinde ödeyen bir mesken abonesi ise 1 Şubat sonrası tüketimine bağlı olarak 2 bin 500 lira ve üstünde fatura ile karşılaşabilecek. Elektrik dağıtım şirketlerinin kasım ayından bu yana 5 bin kilovatsaati geçtiklerinde abonelerine kısa mesaj yoluyla bilgi verdiklerini söyleyen Erdoğan, “Mesajda, (Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Bu konuda serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz EPDK internet sitesinde yer alan tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz) diye bilgilendirmede bulunuluyor. Ayrıca tüketiciler faturalardan da yıllık tüketimlerine ilişkin bilgileri hesaplayabiliyor” dedi.

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UYGULAMA NASIL OLACAK

Erdoğan, uygulamaya ilişkin şöyle devam etti: “2024’ün ilk 11 ayında tüketimi 5 bin kilovatsaatin üstüne çıkan mesken aboneleri 1 Şubat 2025 itibariyle son kaynak tedarik tarifesi üzerinden elektrik enerjisi almaya başlayacaklar. 2024 yılı mart ayı itibariyle son bir yılında 5 bin kilovatsaati geçenler ise bu yılın mart ayı itibariyle kademeli sisteme dahil edilecek” dedi.

“SERBEST TÜKETİCİ OLABİLİRSİNİZ”

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) son kararıyla serbest tüketici limitinin yıllık 750 kilovatsaat olarak belirlendiğini kaydeden Fakir Hüseyin Erdoğan, “Mevcutta hemen hemen herkes serbest tüketici. Şu an tüketiciler diledikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak oradan elektrik enerjisi satın alabilir. Böylece serbest tüketiciler ikili anlaşma yöntemi ile kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecek. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi ‘tek bir birim fiyat’ önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebilir. Bu konuda tüketiciler kendileri için en uygun fiyatı tercih ederek avantaj sağlayabilir” diye konuştu.