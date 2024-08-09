Sanayi üretimi rakamları belli oldu | Borsa İstanbul Haberleri

Sanayi üretimi rakamları belli oldu
Haziran ayında sanayi üretimi yüzde 4.7 oranında düşüş yaşadı.
Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %6,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %15,2 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,1 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,8 arttı.
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