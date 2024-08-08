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MB Başkanı Karahan açıkladı... Enflasyon tahmini değişmedi

08.08.2024 - 10:08 | Son Güncelleme :
MB Başkanı Karahan açıkladı... Enflasyon tahmini değişmedi | Borsa İstanbul Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon tahminleri değişmedi ve yıl sonu için yüzde 38 olarak korundu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları şöyle:

Dezenflasyon süreci öngördüğümüz şekilde başladı. Makro göstergeler bu süreçle uyumlu ilerliyor. Yurt içi talep ikinci çeyrekten bu yana azalmakta. Cari açıkta düşüş sürüyor. Para politikasında kararlı duruşumuz değişmedi. Talepteki dengelenmenin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz. Bir önceki rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsur para politikasındaki kararlı duruşumuz. Sıkı para politikası duruşumuz sonucunda kredi büyümesindeki yavaşlama son dönemde belirginleşti. Küresel büyümede 2024'te sınırlı, 2025'te ise daha belirgin bir artış öngörülüyor. Enerji fiyatları son dönemde dalgalı bir seyir izledi. Merkez bankalarının indirim süreçlerinde temkinli olmaları beklenmektedir. 

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"ÇIKTI AÇIĞININ İKİNCİ ÇEYREKTE GERİLEDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

İlk çeyrekte büyümede daha dengeli bir talep görünümü izlendi. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iç talepte normalleşmenin devamına işaret ediyor. Kart harcamaları, beyaz eşya ve otomobil satışları iç talepte yavaşlamayı teyit ediyor. Arz koşulları talepteki görünümle uyumlu. Üretimdeki azalışın sanayi üretim endeksinin ima etti kadar derin olmadığını öngörüyoruz. Çıktı açığının ikinci çeyrekte gerilediği tahmin ediliyor. Çıktı açığında gerilemenin üçüncü çeyrekte de devam edeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığı dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak.

"ENFLASYONDA ANA EĞİLİM YAVAŞLIYOR"

Temmuz ayında yıllıklandırılmış cari açığın 20 milyar dolar civarına inmesini bekliyoruz. Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının içinde seyretti. Enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama sürüyor. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama öngörülerle uyumlu seyretti. Temmuz ayında çekirdek göstergelerdeki yükseliş manşete kıyasla sınırlı oldu. Önümüzdeki dönemde sıkı parasal duruşla uyumlu olarak cari dengedeki olumsu seyrin süreceğini bekliyoruz. Dezenflasyon sürecinde hizmetlerde yavaşlama gecikmeli olarak ortaya çıkmaktadır. Öncü göstergeler kira enflasyonunda önümüzdeki aylarda düşüşe işaret etmektedir. Ana eğilimdeki yavaşlamada temel mallar öne çıkıyor. Bazı dayanıklı mal kalemlerinde fiyat düşüşü izlemeye başladık. Beklenti eğrisinin rapor döneminde aşağı kaydığını görüyoruz. Parasal sıkılaştırmanın beklentiler üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor. Enflasyon beklentileri yüksek seyretmekle birlikte geriliyor.

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"LİKİDİTE FAZLASINI STERİLİZE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sıkı parasal duruş korunuyor. Parasal aktarım mekanizması makroihtiyati adımlarla desteklendi. Miktarsal sıkılaşma ile fazla likiditeyi sterilize ediyoruz. Önümüzdeki dönemde diğer para piyasalarında da işlem yapmaya başlayacak, likidite fazlasını strilize etmeye devam edeceğiz. Finansal koşullardaki sıkılık devam etmektedir. Likidite koşullarını, muhtemel gelişmeleri göz önünde bulundurarak yakından izliyoruz. Ticari kredi büyümesi yavaşladı. Mevduat faizleri TL'ye geçişi sağlayacak seviyede kalacak. Yabancı para kredilerdeki büyüme yavaşladı. TL mevduat payı yıl sonu hedefimizi aştı. Son dönemde kredi büyüme gelişmeleri finansal koşullardaki sıkılığın dezenflasyon sürecini destekleyecek düzeyde olduğunu teyit ediyor.

"RİSK PRİMİ ILIMLI SEYREDİYOR"

Risk primi ılımlı seyrini sürdürüyor. Portföy girişleri ağırlıklı olarak DİBS piyasasında yoğunlaşırken off-shore swap kanalıyla da girişler gözleniyor. Parasal sıkılaştırma süreci rezervlere olumlu yansıyor. Önümüzdeki dönemde sermaye girişleri jeopolitik gelişmelerle oynaklık gösterebilir.

ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 38,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (Önceki yüzde 38,0). Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 14,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 14,0). Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 9,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 9,0). Enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine yakınsayarak istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 2024 yıl sonu tahminine etki eden faktörler birbirini dengelemiştir. Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyonun yılın geri kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz. Mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde %2,5 civarına, son çeyrekte ise %1,5'in bir miktar altına gerileyeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun ana eğiliminde gerileme 2025 yılında da devam edecek.


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