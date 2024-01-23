Borsa günü düşüşle kapattı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi günü yüzde 0,7 düşüşle 7950 puan seviyesinden kapattı. Dolar 30,2646 TL, euro ise 32,9325 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1970 TL'den alıcı buluyor.

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