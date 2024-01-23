Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram altın fyatları... | Altın Haberleri

Çeyrek altın ise 3365 TL'den alınıp 3450 TL'den satılıyor.

Altının ons fiyatı güne sınırlı bir yükselişle başlarken 2030 dolardan alıcı buluyor.

Altın ABD'den gelecek ekonomik veriler ışığında yön bulmaya çalışıyor. Piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed'in Mart'a kadar faiz arttırma umutlarının azalması altında kazançları sınırlı tutuyor.

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