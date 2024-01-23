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Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram altın fyatları...

23.01.2024 - 09:50 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram altın fyatları... | Altın Haberleri

Altında ABD etkisi devam ederken altının ons fiyatı kazançlarını sınırlı tuttu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Altın ABD'den gelecek ekonomik veriler ışığında yön bulmaya çalışıyor. Piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed'in Mart'a kadar faiz arttırma umutlarının azalması altında kazançları sınırlı tutuyor. 

Altının ons fiyatı güne sınırlı bir yükselişle başlarken 2030 dolardan alıcı buluyor. 

Kapalıçarşı'da altının gramı 2053 TL'den alıcı bulurken 2081 TL'den satılıyor. 

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Çeyrek altın ise 3365 TL'den alınıp 3450 TL'den satılıyor. 


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