Borsa yatay seyrediyor | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa yatay seyrediyor
Borsa İstanbul 100 endeksi 8036 puanda seyrediyor.
Borsa İstanbul 100 endeksi saat 17:50 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 8036 puandan işlem görüyor.
Dolar 30,1188 TL'den, euro ise 32,7510 TL'den işlem görüyor. Gram altın 1952 liradan alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?