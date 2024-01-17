Borsa yatay seyrediyor | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi saat 17:50 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 8036 puandan işlem görüyor. Dolar 30,1188 TL'den, euro ise 32,7510 TL'den işlem görüyor. Gram altın 1952 liradan alıcı buluyor.

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