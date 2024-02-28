Borsa İstanbul'a yatırımcı girişi hız kazandı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul'a yatırımcı girişi hız kazandı
Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aştı. Toplam bakiyeli yatırımcı sayısı da 11 milyon 145 bin 352 oldu.
Küresel piyasalardaki gelişmeler, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içerisinde en az bir kez faiz indirimi yapacağına yönelik beklenti, yurt içi faizlerdeki duraksama yatırımcıyı bir kez daha borsaya yönlendirdi.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?