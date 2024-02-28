Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor | Altın Haberleri

Gram altın fiyatı 2044 TL'ye yükselerek rekor tazelerken altın yatırımcısı ABD'den gelen verilere odaklandı.

Altın yatırımcısı ABD'de yayımlanacak gayri safi yurt içi hasıla verileri ile işsizlik başvuruları rakamlarına odaklandı. ABD enflasyonu yönünü bu veriler ışığında tayin edecek. ABD enflasyonuna göre ABD Merkez Bankası Fed'in parasal gevşeme politikasına başlaması bekleniyor. Fed'in faiz indirimlerine başlamasıyla yatırımcıların yönünü altına çevireceği tahmin ediliyor. Bu gelişmeler ışığında uluslarası piyasalarda altının ons fiyatı 2028 dolar seviyesinde.

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YURT İÇİ PİYASALARDA ALTIN



Güne 2042 TL seviyesinden başlayan altın tarihi zirvesini görürken 2035 TL seviyelerine çekildi. Kapalıçarşı'da gram altın ise 2100 TL'den alınırken 2125 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 3440 TL, satış 3491 TL.



Tam altın alış fiyatı 13784 TL, satış 13967 TL.



Ata altın alış fiyatı 14100 TL, satış 14302 TL.

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