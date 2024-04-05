Borsa İstanbul rekor kırdı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul rekor kırdı
Borsa İstanbul bir süredir izlediği yatay seyri kırdı ve tarihi yüksek seviyesi olan 9564 puana kadar yükseldi.
Türkiye ekonomisine olan güven artış gösteriyor. Gerek yerli gerek yabancı yatırımcılar Türkiye ekonomisindeki yapısal değişikliklerin etkisiyle yatırımlarını gerçekleştirmeye başlıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da Türkiye'ye ilişkin pozitif not ve görünüm verirken, dev bankalar Türk Lirası'nın değer kazanacağını açıkladı.
Borsa İstanbul da bu gelişmeler ışığında tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor.
Borsa İstanbul bugün 9564 puanı aşarak tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Sektör farketmeksizin hisselerde yükselişler yaşanıyor.
Dolar 31.9254 lira, euro 34.5123 lira, gram altın 2358 liradan işlem görüyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?