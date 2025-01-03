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Borsa İstanbul 10 bin puanın üzerinde

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#Bist#Borsa#Big Para
Borsa İstanbul 10 bin puanın üzerinde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 09:58

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 10.018,85 puana çıktı.

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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,51 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.018,85 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 55,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,39 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3,52 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden alınan durgunluk sinyalleriyle karışık seyrediyor.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

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Saat 16:38 itibarıyla endeks yüzde 1,1 yükselişle 10.071 puanda. 

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#Bist#Borsa#Big Para

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