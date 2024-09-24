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Borsa İstanbul yükselişle açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Borsa İstanbul#Bist#Endeks
Borsa İstanbul yükselişle açıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 10:10

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 9.911,41 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,66 puan ve yüzde 0,24 artışla 9.911,41 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,48 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 0,40 ile turizm oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 9.887,75 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.010 ve 10.130 seviyelerinin direnç, 9.840 ve 9.730 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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#Borsa İstanbul#Bist#Endeks

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