Borsa İstanbul yarın işlemlere kapanacak | Borsa İstanbul Haberleri

Bugün yapılan işlemlerin takasları 3 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Borsa İstanbul bir günlük resmi tatile giriyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yarın Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul işlemlere bir gün kapalı olacak.

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