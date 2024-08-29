Borsa İstanbul yarın işlemlere kapanacak | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul yarın işlemlere kapanacak
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul işlemlere bir gün kapalı olacak.
Borsa İstanbul bir günlük resmi tatile giriyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yarın Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak.
Bugün yapılan işlemlerin takasları 3 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?