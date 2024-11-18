Borsa Ä°stanbul haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±

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BIST 100 endeksi, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re 29,79 puan ve yÃ¼zde 0,32 artÄ±ÅŸla 9.419,42 puana Ã§Ä±ktÄ±.

BankacÄ±lÄ±k endeksi yÃ¼zde 0,46, holding endeksi yÃ¼zde 0,29 deÄŸer kazandÄ±.

SektÃ¶r endeksleri arasÄ±nda en fazla kazandÄ±ran yÃ¼zde 0,63 ile turizm olurken, tek kaybettiren sektÃ¶r yÃ¼zde 0,48 ile inÅŸaat oldu.

Cuma gÃ¼nÃ¼ satÄ±cÄ±lÄ± bir seyir izleyen Borsa Ä°stanbul'da BIST 100 endeksi, haftayÄ± yÃ¼zde 0,33 deÄŸer kaybederek 9.389,62 puandan tamamladÄ±.

KÃ¼resel piyasalar, ABD Merkez BankasÄ± (Fed) BaÅŸkanÄ± Jerome Powell'Ä±n geÃ§en hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarÄ±nÄ± belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceÄŸi endiÅŸesiyle haftaya karÄ±ÅŸÄ±k bir seyirle baÅŸladÄ±.

Analistler, bugÃ¼n yurt iÃ§inde kÄ±sa vadeli dÄ±ÅŸ borÃ§ istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise Avro BÃ¶lgesi'nde dÄ±ÅŸ ticaret dengesi verilerinin takip edileceÄŸini belirterek, teknik aÃ§Ä±dan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanÄ±n direnÃ§, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduÄŸunu kaydetti.

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