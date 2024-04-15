Borsa İstanbul düşüşte | Borsa İstanbul Haberleri

Dolar 32,285 TL, euro 34,425 TL seviyesinde. Gram altın ise 2445 TL'den alıcı buluyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya yüzde 0,5 düşüşle 9759 başladı. Saat 10.42 itibarıyla düşüş yüzd 1'i aştı ve endeks 9694 puana geriledi

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