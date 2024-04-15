Borsa İstanbul düşüşte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul düşüşte
BİST 100 endeksi 9694 puan seviyesinde.
Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya yüzde 0,5 düşüşle 9759 başladı. Saat 10.42 itibarıyla düşüş yüzd 1'i aştı ve endeks 9694 puana geriledi
Dolar 32,285 TL, euro 34,425 TL seviyesinde. Gram altın ise 2445 TL'den alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?