Altın fiyatlarında son durum | Altın Haberleri

Altın fiyatları Orta Doğu'daki gerilimden destek almaya devam ediyor.

İran'ın İsrail'e yaptığı kısa süreli saldırının etkileri altın tarafında hissedilmeye devam ediliyor. İran saldırıların bittiğini açıklasa da İsrail uygun zamanda İran'a karşı misilleme yapacağını açıkladı.

ABD ve AB'nin desteğini alan İsrail'in saldırısı beklenirken ons altın fiyatı da gerilimden besleniyor.

Ons altın güne 2344 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2372 dolar, en yüksek de 2372 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2357 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın uluslararası piyasalarda komisyonsuz olarak güne 2439 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2437 lira, en yüksek de 2471 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 2456 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2554 liradan alınırken 2593 liradan satılıyor.

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