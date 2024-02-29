Borsa İstanbul yükselişte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul yükselişte
BİST 100 endeksi 9200 puana yükseldi.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,4 yükselişle 9100 puandan başladı. Saat 17:45 itibarıyla endeks yüzde 1,5 yükselişle 9200 puan seviyesinde.
Dolar 31,2303 TL, euro 33,9393 TL seviyesinde. Gram altın ise 2057 TL'den alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?