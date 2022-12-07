Borsa İstanbul düşüşte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul düşüşte
Borsa İstanbul, güne yüzde 0,04'lük yükselişle yatay seviyeden başlarken; sonrasında değer kaybına yöneldi.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,04'lük yükselişle başlarken; endeks açılışta 1,83 puan artarak 5 bin 1 puan oldu. BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 5 bin 14 puanı görürken, en düşük 4 bin 966 puana geriledi. Endeks saat 11:51 itibarıyla yüzde 0,43 oranında düşüşle 4 bin 978 puan seviyesinde hareket ediyor.
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Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken; şu dakikalarda yüzde 0,91 oranında yükselişle 4 bin 311 puan seviyesinde bulunuyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?