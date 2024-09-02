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Borsa İstanbul 100 endeki 10 bin puanı aştı

02.09.2024 - 10:05 | Son Güncelleme :
Borsa İstanbul 100 endeki 10 bin puanı aştı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,47 yükselişle 9.879,82 puandan başladı. Açılış ardından BİST 100 endeksi 10 bin puanı aştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,60 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.879,82 puana yükseldi. Saat 11:11 itibarıyla Borsa İstanbul 100 endeksi 10 bin 10 puana çıktı.  

Analistler küresel pay piyasalarının, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren yavaş yavaş gevşeteceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

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