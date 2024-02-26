Borsa İstanbul'dan yeni rekor | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul'dan yeni rekor
BİST 100 endeksi 9450 puana yükseldi.
Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya yüzde 0,3 yükselişle 9411 puandan başladı. Endeks 9450 puanı görerek rekor kırdı.
Dolar 31,1099 TL, euro ise 33,7104 TL seviyesinde. Gram altın 2033 TL'den alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?