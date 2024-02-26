Altında Fed beklentisi... Rekor geldi | Altın Haberleri

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Doların güç kazanmasıyla birlikte ons altın fiyatları bir miktar gerilese de gram altın dolardaki volatilitenin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Altın yatırımcıları fiyatları takip etmeyi sürdürüyor. İç piyasada gram altın tarihi yüksek seviyede seyrederken uluslararası piyasalarda ons altın hafif düşüş gösteriyor.

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ons altına bir miktar satış getirdi. Yurtiçinde ise döviz kurlarındaki volatilite altını canlı tutmayı sağlıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz aksiyonuna ilişkin yapacağı açıklamalar da bekleniyor.

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Ons altına güne 2036 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2029 dolar, en yüksek de 2036 dolar seviyesi görüldü.

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 2032 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2028 lira, en yüksek de 2048 lira ile tarihi rekor seviyesi görüldü.

Kapalıçarşı'da gram altın fiyatları 2106 liradan alış, 2136 liradan satış geçiyor.

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