Borsa yükselişte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa yükselişte
BİST 100 endeksi 7774 puan seviyesinde
BİST 100 endekis saat 13:00 itibarıyla yüzde 2 yükselişle 7774 seviyesinde seyrediyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya yüzde 0,5 yükselişle 7667 puandan başladı.
Dolar 29,8977 TL, euro ise 32,7197 seviyesinde. Altının gramı ise 1954 TL'den alıcı buluyor.
Etiketler
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?