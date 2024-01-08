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Bu ayın kazandıranı DİBS oldu

08.01.2024 - 10:23 | Son Güncelleme :
Bu ayın kazandıranı DİBS oldu | Genel Haberler

Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'te oldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %6,16 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %4,29, Euro %1,41, mevduat faizi (brüt) %1,16 ve Amerikan Doları %0,40 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi %2,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın %2,48 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %0,35, mevduat faizi (brüt) %0,60, Amerikan Doları %1,35 ve BIST 100 endeksi %4,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,39 oranında, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,46 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,26 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %32,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise %37,97 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,22 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

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Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Euro %11,41, Amerikan Doları %8,06 ve BIST 100 endeksi %2,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %20,30 ve DİBS %46,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %2,49, Amerikan Doları %5,41, BIST 100 endeksi %10,46, mevduat faizi (brüt) %30,24 ve DİBS %53,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.


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