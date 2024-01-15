Borsa yükselişte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa yükselişte
BİST 100 endeksi 8040 puandan işlem görüyor.
BİST 100 endeksi saat 17:50 itibarıyla yüzde 0,7 yükselişle 8040 puandan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya yüzde 0,1 yükselişle 7996 puandan başladı.
Dolar, 30,0090 TL, Euro ise 33,0330 TL seviyesinde. Altının gramı ise 1987 TL'den işlem görüyor.
Etiketler
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?