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Borsa hafif satıcılı seyirde

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#Borsa İstanbul#Borsa#Big Para
Borsa hafif satıcılı seyirde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 10:20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 değer kaybederek 8.862,49 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,51 puan ve yüzde 0,25 azalışla 8.862,49 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,22 ile taş toprak, en çok kaybettiren sektör ise yüzde 0,56 ile madencilik oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kazanarak 8.885,00 puandan tamamladı.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu bildirildi. Ülkenin "B" olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.

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Küresel piyasalar, haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

ABD'de yarın yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, perşembe günü açıklanacak olan Fed'in faiz kararı da piyasaların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 78 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in toplantısında politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.

 

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#Borsa İstanbul#Borsa#Big Para

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