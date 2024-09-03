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Borsa güne yükselişle başladı

03.09.2024 - 10:10 | Son Güncelleme :
Borsa güne yükselişle başladı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,20 yükselişle 10.130,47 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,29 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.130,47 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile spor, tek gerileyen yüzde 0,07 ile ulaştırma oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazancıyla 10.110,18 puandan tamamladı.

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Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağı fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ağustos enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun, yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ise ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Bugün yurt içinde enflasyon verisinin yanı sıra finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.


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