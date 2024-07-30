  • Bigpara
  • Haberler
  • Borsa İstanbul Haberleri
  • Borsa güne yükselişle başladı
‹ Önceki Haber Etki fonu kuruluyor... Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi yayımlandı Etki fonu kuruluyor... Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi yayımlandı Sonraki Haber › Ekonomik güven endeksi geriledi Ekonomik güven endeksi geriledi

Borsa güne yükselişle başladı

30.07.2024 - 10:04 | Son Güncelleme :
Borsa güne yükselişle başladı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 10.756,17 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,42 puan ve yüzde 0,21 artarak 10.756,17 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 azalışla 10.733,75 puandan tamamladı.

Haberin Devamı

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlediğini belirterek, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesinin beklendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Banka'nın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.680 ve 10.500 puanın destek, 10.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.808 Değişim: 0,69% Hacim : 24.280 Mio.TL Son veri saati : 11:01
Düşük 10.739 30.07.2024 Yüksek 10.833
Açılış: 10.756
33,0849 Değişim: 0,03%
Düşük 33,0007 30.07.2024 Yüksek 33,0999
Açılış: 33,0748
35,8435 Değişim: 0,10%
Düşük 35,7434 30.07.2024 Yüksek 35,8592
Açılış: 35,8086
2.542,22 Değişim: 0,25%
Düşük 2.525,00 30.07.2024 Yüksek 2.544,39
Açılış: 2.535,90
HALKA ARZ DOKÜMANLARI
HALKA ARZ REHBERİ
Halka arz nedir? Halka arz yolu ile başta hisse senetleri (pay) olmak üzere, tahvil, bono, kira sertifikası gibi sermaye piyasası araçlarının satışı mümkündür... devamı ›
Halka arzın faydaları nelerdir? Şirket paylarının BIST'te işlem görmesinin faydaları üç başlıkta incelenebilir: makro ekonomi açısından, yatırımcılar açısından ve şirketler açısından... devamı ›
Borsa İstanbul'un halka arz teşvik çalışmaları Şirketlerinin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalanması yardımcı için Borsa İstanbul yeni bir hamle başlattı... devamı ›
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ’ler için fırsat GİP’te halka açılan şirket sayısı 25 olup, 2 tanesi şartlarını sağlayarak Borsa İstanbul’un ana pazarı olan Pay Piyasası’na geçmiştir... devamı ›
Kaynak temininde iki alternatif yöntem Borsa İstanbul, şirketlere sunduğu alternatif fırsatlarla şirketlerin fon temin etmelerini kolaylaştırma yolunda önemli imkanlar sunmaktadır... devamı ›
Şirketlerin sermaye piyasalarına olan ilgisi arttı 2012 yılından bu yana şirketlerimizin sermaye piyasalarının imkanları ile temin ettikleri fon tutarı 156 milyar TL’yi aşmıştır... devamı ›
1 2 3 4 5 6
Halka Arz SSS
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.