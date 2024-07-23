  • Bigpara
  • Haberler
  • Borsa İstanbul Haberleri
  • Borsa güne yükselişle başladı
‹ Önceki Haber Ticaret Bakanlığı'ndan tatile gideceklere uyarı Ticaret Bakanlığı'ndan tatile gideceklere uyarı

Borsa güne yükselişle başladı

23.07.2024 - 10:05 | Son Güncelleme :
Borsa güne yükselişle başladı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 11.185,98 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,23 puan ve yüzde 0,12 artarak 11.185,98 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 0,74 ile taş toprak, en fazla kaybettiren yüzde 0,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün dar bir bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 11.172,75 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.

Analistler küresel pay piyasalarının, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Analistler, para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

 
 

Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.103 Değişim: -0,62% Hacim : 21.090 Mio.TL Son veri saati : 10:36
Düşük 11.103 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,9579 Değişim: 0,19%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8851 Değişim: 0,04%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.538,55 Değişim: 0,14%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
HALKA ARZ DOKÜMANLARI
HALKA ARZ REHBERİ
Halka arz nedir? Halka arz yolu ile başta hisse senetleri (pay) olmak üzere, tahvil, bono, kira sertifikası gibi sermaye piyasası araçlarının satışı mümkündür... devamı ›
Halka arzın faydaları nelerdir? Şirket paylarının BIST'te işlem görmesinin faydaları üç başlıkta incelenebilir: makro ekonomi açısından, yatırımcılar açısından ve şirketler açısından... devamı ›
Borsa İstanbul'un halka arz teşvik çalışmaları Şirketlerinin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalanması yardımcı için Borsa İstanbul yeni bir hamle başlattı... devamı ›
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ’ler için fırsat GİP’te halka açılan şirket sayısı 25 olup, 2 tanesi şartlarını sağlayarak Borsa İstanbul’un ana pazarı olan Pay Piyasası’na geçmiştir... devamı ›
Kaynak temininde iki alternatif yöntem Borsa İstanbul, şirketlere sunduğu alternatif fırsatlarla şirketlerin fon temin etmelerini kolaylaştırma yolunda önemli imkanlar sunmaktadır... devamı ›
Şirketlerin sermaye piyasalarına olan ilgisi arttı 2012 yılından bu yana şirketlerimizin sermaye piyasalarının imkanları ile temin ettikleri fon tutarı 156 milyar TL’yi aşmıştır... devamı ›
1 2 3 4 5 6
Halka Arz SSS
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.