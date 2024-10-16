Trump'ın kripto platformu hayal kırıklığı yarattı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para platformu, lansmanında başarısız bir performans sergilerken, piyasaya sürülen dijital token'ların yalnızca küçük bir kısmı alıcı bulabildi.

APF'ye göre Cumhuriyetçi aday, eylül ayı ortasında oğulları ve girişimcilerle birlikte World Liberty Financial adlı platformu kuracağını duyurmuştu.

Şirket tarafından her biri 1,5 sentten yaklaşık 20 milyar dijital token satışa sunuldu. Toplam değeri 300 milyon dolar olan token'ların Salı akşamı itibarıyla yalnızca yüzde üçü satın alınabildi.

Token'lar kripto para olarak kullanılabilir ve alıcılara platformun yönetimi konusunda oy hakkı verir.

Birçok gözlemci, düşük satışların sebebinin şirketin internet sitesinde günün erken saatlerinde yaşanan teknik sorunlar olduğunu söyledi.

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World Liberty Financial, halihazırda pek çok platform tarafından sunulan, kullanıcıların birbirlerine kripto para ödünç vermesini veya birbirlerinden kripto para ödünç almasını sağlayacak.

Trump, başkanlığı sırasında kripto paraları bir dolandırıcılık olarak nitelemişti ancak daha sonra tutumunu kökten değiştirmişti. Trump Kasım ayında seçilirse kendisini "Bitcoin yanlısı bir başkan" olarak sunacağını açıkladı.