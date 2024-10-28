Tether kara parada kendini savundu

Haberin Devamı

Wall Street Journal'ın haberine göre, popüler stablecoin ihraççısı Tether, ABD hükümeti tarafından yaptırım ihlalleri ve kara para aklamayı önleme yasalarına uymama nedeniyle soruşturulduğu iddialarını yalanladı.

Haber kaynağı geçen hafta Tether'in Hazine Bakanlığı ve New York ABD savcılığı tarafından terörizmin yasadışı finansmanı, bilgisayar korsanlığı ve uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra Tether'in Hamas veya Rus silah tedarikçileri tarafından kötüye kullanılma potansiyeli nedeniyle soruşturulduğunu iddia etti.

Tether, “Tether'in şirkete yönelik bu tür soruşturmalar hakkında hiçbir bilgisi olmadığını teyit etmesine rağmen, bu hikayeler saf spekülasyonlara dayanmaktadır” dedi. Açıklamanın devamında “Makale ayrıca Tether'in, tether ve diğer kripto para birimlerini kötüye kullanmak isteyen kötü aktörleri çökertmek için kolluk kuvvetleriyle yaptığı iyi belgelenmiş ve kapsamlı anlaşmaları dikkatsizce geçiştiriyor.” denildi.

Haberin Devamı

Tether CEO'su Paolo Ardoino, Wall Street Journal'a şirketin soruşturma altında olmadığını zaten bildirdiğini söyledi ve şunları ekledi: “WSJ eski gürültüyü yeniden kusuyor. Nokta” diye açıkladı.

Firma geçmişte, blok zinciri işlemlerinin kamusal niteliğinin cezai suistimal olasılığını giderek daha az olası hale getirdiğini söylemişti.

Bununla birlikte, stabilcoin Tether dünyadaki en popüler kripto para olmaya devam ediyor ve kripto para birimi 120 milyar dolarlık toplam piyasa değerini koruyor. Diğer kripto paralar arasında bir uzlaşma para birimi olarak oynadığı rol, Tether'i kripto paranın geleceğinin ayrılmaz bir parçası haline getirirken, Tether'in nasıl desteklendiğine dair endişeleri de beraberinde getiriyor. Sabit coinler geleneksel olarak ABD doları veya altın gibi istikrarlı varlıklara sabitlenirken, Tether'in rezervleri konusunda şeffaf olmamasının %100'den daha az bir desteği yansıtabileceğine dair söylentiler uzun süredir devam ediyor.

2021 yılında New York Eyaleti'ndeki ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndaki düzenleyiciler Tether'i bu konuda suçlayarak şirketin CFTC'ye 41 milyon dolar ve New York eyaletine 18,5 milyon dolar ceza ödemesine yol açtı.

Haberin Devamı

Hafta sonu İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlenen bir PlanB etkinliğinde Ardoino, sabit coinlerin %100 gerçek varlıklarla desteklendiğini iddia ederek Tether'in rezervleriyle ilgili endişeleri bir kez daha yatıştırmaya çalıştı. CEO, şirketin ABD hazine tahvillerinde nasıl 100 milyar dolaraa sahip olduğunu, ABD hükümetinin menkul kıymetlerinde dünyanın en büyük yatırımcıları arasında yer aldığını ve ayrıca yaklaşık 5,5 milyar dolar bitcoin (yaklaşık 82.000 bitcoin'e eşdeğer) ve 48 ton altın tuttuğunu özetledi.