Son dakika haberi... Bitcoin'de yeni rekor

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Yatırımcılar, Fed'in bu hafta içinde faiz oranlarını düşürmesini beklerken Bitcoin pazar akşamı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.



Yatırımcılar Fed'in Çarşamba günü sona erecek olan iki günlük politika toplantısında bu hafta faiz oranlarını düşürmesini bekliyor.



Bitcoin şu anda bu ay için yaklaşık yüzde 8, ABD başkanlık seçimlerinden bu yana yüzde 50 ve yıl için yüzde 145 artış gösterdi.

Coin Metrics'e göre, amiral gemisi kripto para biriminin fiyatı en son yüzde 4'ten fazla artarak 105 bin 207 dolar oldu. Daha önce, 106.509 dolarlık yeni bir rekora ulaştı. Eter da yüzde 4 artarak 4 dolar seviyesinin hemen altına tırmandı. CoinDesk 20 endeksi ile ölçülen daha geniş kripto piyasası yüzde 4 değer kazandı.