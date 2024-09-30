Serbest kalan Binance kurucusu milyarder Zhao'dan yeni yatırım sözü

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Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'ın kurucularından milyarder Changpeng Zhao, tutuklu bulunduğu ABD'de serbest bırakılmasının ardından yaptığı ilk kamuoyu açıklamasında, blokzincir sektörünün yanı sıra yapay zeka ve biyoteknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğinin sözünü verdi.

Hafta sonu sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, dijital varlık borsası Binance Holdings kurucu ortağı kendisini getiri değil etki önemseyen uzun vadeli bir yatırımcı olarak tanımladı.

4 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Binance, kendisine yöneltilen ABD'nin yaptırım listesinde bulunanlara para akışını engelleyememe gibi suçlamalar sonucu ABD ile anlaşma yoluna gitti ve geçtiğimiz yıl Kasım ayında 4,3 milyar dolarlık bir cezaya çarptırıldı. Bloomberg haberine göre Zhao, anlaşma sonucu 50 milyon dolarlık kişisel para cezası ödemeyi kabul etti. Hakkındaki suçlamalar sonucu ABD'de 4 ay tutuklu kalan Zhao 27 Eylül'de Kaliforniya'da serbest bırakıldı.

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Zhao, kar amacı gütmeyen çevrimiçi eğitim platformu Giggle Academy adlı yeni girişiminin hayatımın büyük bir parçası olacağını söyledi. Ayrıca hayır kurumlarına daha fazla zaman ve fon ayıracağını da sözlerine ekledi.

CEO'LUĞU BIRAKMIŞTI

Binance, dünyanın en büyük kripto borsası. Bu da onu dijital varlıklar ticaretinin temel taşı haline getiriyor. ABD ile yapılan anlaşma uyarınca Zhao, icra kurulu başkanı görevinden istifa ederek dizginleri Richard Teng'e devretti. Platform ayrıca Adalet Bakanlığı ve ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı tarafından yıllarca uyumluluk izlemesine tabi tutuluyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Zhao'nun net serveti 30 milyar doların üzerinde. Bu serveti de onu muhtemelen ABD'nin gelmiş geçmiş en zengin mahkumu yapıyor.