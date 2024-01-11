SEC spot Bitcoin ETF'lerini onayladı | Bitcoin Haberleri

ABD sermaye piyasaları otoritesi SEC’ten Spot Bitcoin ETF’lerine beklenen onay geldi. Kripto paralarda hareketlilik olmazken piyasa stabil hareket etmeyi sürdürüyor.

Spot Bitcoin ETF'lerine SEC tarafından resmi onay verildi. 9 Ocak'taki yanlış duyurunun ardından, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), birkaç spot Bitcoin ETF'sini onayladı. SEC, ARK 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Valkyrie, BlackRock, Grayscale, Bitwise, Hashdex ve Franklin Templeton tarafından yapılan 19b-4 başvurularını onayladı ve böylece spot Bitcoin ETF'lerinin ilgili borsalarda listelenip işlem görmesine izin veren kural değişiklikleri resmi olarak kabul edilmiş oldu. Bu onay, ABD'de yatırımcıların Bitcoin'i doğrudan satın almadan ya da özel saklama endişesi taşımadan Bitcoin fiyatındaki değişimlere yatırım yapmalarını sağlayan ilk düzenlenmiş borsa yatırım ürününün önünü açtı. Yatırımcılar artık, temel varlık olarak Bitcoin tutan ETF'lerle hisse alabilecekler.

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Bu tarihi onay süreci, Cameron ve Tyler Winklevoss'un 2013'te Winklevoss Bitcoin Trust'ı başlatmak için ilk başvurularından bu yana 10 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. SEC bugüne kadar, potansiyel piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık endişelerini gerekçe göstererek tüm spot Bitcoin ETF taleplerini reddetmişti.

CoinTR Araştırma Departmanı'nın değerlendirmesine göre, SEC, Grayscale'in Ağustos 2023'te Grayscale Bitcoin Trust'ını spot Bitcoin ETF'sine dönüştürme başvurusunu reddetme kararını mahkemede iptal ettirmesi üzerine pozisyonunu yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştı. Spot Bitcoin ETF'leri onaylandıktan sonra, endüstrinin gözü ETvF'lerin işlem görmeye başlayacağını zamana kilitlendi. Galaxy Research başkanı Alex Thorn, spot Bitcoin ETF girişlerinin ilk yılda 14 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ederken, global fon yöneticisi VanEck, 2024'ün ilk çeyreğinde spot Bitcoin ürünlerine yaklaşık 2.4 milyar dolar akış olacağını tahmin ediyor. ABD'de spot Bitcoin ETF’lerinin başlatılması için SEC'in yayımcılar tarafından sunulan S-1 (veya S-3) ve 19b-4 formlarını onaylaması gerekiyor.

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8 Ocak'ta, on yayımcı nihai değiştirilmiş S-1 ve S-3 başvurularını sundu ve özellikle ilgili Bitcoin ETF'leri için almayı planladıkları ücretleri duyurdu. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, fonun varlık yönetimi altında (AUM) 5 milyar dolara ulaşana kadar %0.2 ücret alacak. Bitwise, %0.24 ile onu takip ederken, Ark 21Shares ve VanEck, %0.25 ücretle biraz daha geride yer alıyor. Özellikle, Ark 21Shares, ürünün 1 milyar AUM'ye ulaşana kadar veya ilk altı ay süresince tüm ücretlerden feragat edecek. Grayscale ise yüzde 1.5'lik ücret oranıyla, şu anda yatırımcılarına en yüksek ücreti uygulayan Bitcoin ETF ürünü olarak öne çıkıyor.

BITCOIN ETF ONAYINDAN ETKİLENMEDİ

Lider kripto para birimi Bitcoin ETF'lerin onaylanmasına tepkisiz kaldı ve stabil seyrini sürdürmeye devam etti. Bitcoin 46 bin 400 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ethereum ise 2615 dolardan alıcı buluyor.

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