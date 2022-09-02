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Musk’ın paylaşımı para birimi oldu

02.09.2022 - 10:37 | Son Güncelleme :
Musk’ın paylaşımı para birimi oldu | Bitcoin Haberleri

FED Başkanı Jerome Powell’ın sözlerinin ardından Amerikan borsaları geçtiğimiz haftayı yüzde 3ü aşkın kayıplarla kapatırken, kripto para borsaları da 70 milyar dolar kaybetti. –Kripto piyasaları yaklaşık 3 aydır küresel ekonomik gelişmelere tepki vererek dalgalı seyrini sürdürse de girişimciler, yeni projeleri duyurmaktan geri kalmadı. Bu projelere ilhamını Elon Musk’ın Twitter’da yaptığı bir paylaşımdan alan ve enflasyon karşıtı bir sistem sunan Doge Floki isimli yeni bir altcoin eklendi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren Doge Floki Coin Pazarlama Direktörü Elvis Jain, “Kripto topluluğu, piyasaların aşağı yönlü seyrettiği dönemlerde potansiyel vaat eden altcoin projelerini dipten satın almaya odaklanıyor. Doge Floki, yatırımcıların bu talebine yanıt vermek için topluluk odaklı bir anlayışla geliştirildi” dedi. En popüler altcoin’lerden biri olan ve çok kısa sürede fenomen bir kripto para birimine dönüşen Dogecoin’in yaratıcısı olan Shibetoshi Nakamoto isimli kullanıcı, 2 Kasım 2021’de “Dogecoin’in bir sonraki sahte CEO’sunun kim olacağına karar verdim, yakında açıklayacağım” paylaşımını yapmıştı. Tesla’nın ve SpaceX’in CEOsu Elon Musk ise bu paylaşıma, “Köpeğim Flokiye ne dersin? Harika bir CEO olurdu!” paylaşımıyla yanıtını vermişti.


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