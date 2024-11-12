MicroStrategy'den dev Bitcoin alımı

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MicroStrategy, dört yıl önce kripto para stratejisini başlatmasından bu yana en büyük bitcoin alımını gerçekleştirdi.

Şirket 2,03 milyar dolar karşılığında yaklaşık 27.200 bitcoin satın aldı.

Yapılan açıklamaya göre, kurumsal stratejisi artık kripto para birimi satın almayı da içeren kurumsal yazılım üreticisi MicroStrategy, 27 bin 200 bitcoini 31 Ekim ve 10 Kasım tarihleri arasında satın aldı. Bu, firmanın Aralık 2020'de 29.646 Bitcoin aldığını duyurmasından bu yana satın alınan en büyük miktar olarak kayıtlara geçti.

Son satın alma işlemi, MicroStrategy'nin Bitcoin varlıklarını yaklaşık 24 milyar dolara yükseltti.