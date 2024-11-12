×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARABitcoin Haberleri

MicroStrategy'den dev Bitcoin alımı

Güncelleme Tarihi:

#Microstrategy#Bitcoin#Satın Alma
MicroStrategyden dev Bitcoin alımı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 07:05

MicroStrategy 2000 yılından bu yana görülen en büyük Bitcoin alımını yaptı.

Haberin Devamı

MicroStrategy, dört yıl önce kripto para stratejisini başlatmasından bu yana en büyük bitcoin alımını gerçekleştirdi.

Şirket 2,03 milyar dolar karşılığında yaklaşık 27.200 bitcoin satın aldı.

Yapılan açıklamaya göre, kurumsal stratejisi artık kripto para birimi satın almayı da içeren kurumsal yazılım üreticisi MicroStrategy, 27 bin 200 bitcoini 31 Ekim ve 10 Kasım tarihleri arasında satın aldı. Bu, firmanın Aralık 2020'de 29.646 Bitcoin aldığını duyurmasından bu yana satın alınan en büyük miktar olarak kayıtlara geçti.

Son satın alma işlemi, MicroStrategy'nin Bitcoin varlıklarını yaklaşık 24 milyar dolara yükseltti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Microstrategy#Bitcoin#Satın Alma

BAKMADAN GEÇME!