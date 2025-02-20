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Bitcoin'de sert düşüş beklentisi

Güncelleme Tarihi:

#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa
Bitcoinde sert düşüş beklentisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 07:17

CryptoQuant analistleri, Bitcoin'de 86 bin dolara doğru geri çekilme riskinin sürdüğünü açıkladı.

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86 BİN DOLARA DÜŞME RİSKİ VAR
86 BİN DOLARA DÜŞME RİSKİ VAR

CryptoQuant analistleri, Salı günü 93 bin dolara kadar düşen Bitcoin'in hızla geri döndüğünü, ancak aşağı yönlü baskının hala devam ettiğini ve 86 bin dolara doğru daha derin bir geri çekilme riski taşıdığını söyledi.

LİKİDİTE AKIŞI YAVAŞLADI
LİKİDİTE AKIŞI YAVAŞLADI

Raporda, azalan talep, bocalayan blok zinciri faaliyeti ve kriptoya likidite girişinin olmaması Bitcoin'i aşağı çekebilecek faktörler arasında yer alıyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLUYOR
TRUMPIN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLUYOR

Bitcoin'in 93 bin dolar civarından 97 bin seviyesinin üzerine toparlanmasında ABD Başkanı Trump'ın kriptoya verdiği desteği tekrarlaması da etkili oldu.

STABİL SEYREDİYOR
STABİL SEYREDİYOR

Bitcoin şu sıralar 97 bin 301 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

97 BİN DOLAR SEVİYESİNDE
97 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Bitcoin şu sıralar 97 bin 145 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timeline86 BİN DOLARA DÜŞME RİSKİ VAR
timelineLİKİDİTE AKIŞI YAVAŞLADI
timelineTRUMP'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLUYOR
timelineSTABİL SEYREDİYOR
timeline97 BİN DOLAR SEVİYESİNDE
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#Bitcoin#Kripto Para#Piyasa

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