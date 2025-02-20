Bitcoin'de sert düşüş beklentisi

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CryptoQuant analistleri, Salı günü 93 bin dolara kadar düşen Bitcoin'in hızla geri döndüğünü, ancak aşağı yönlü baskının hala devam ettiğini ve 86 bin dolara doğru daha derin bir geri çekilme riski taşıdığını söyledi.
Raporda, azalan talep, bocalayan blok zinciri faaliyeti ve kriptoya likidite girişinin olmaması Bitcoin'i aşağı çekebilecek faktörler arasında yer alıyor.
Bitcoin'in 93 bin dolar civarından 97 bin seviyesinin üzerine toparlanmasında ABD Başkanı Trump'ın kriptoya verdiği desteği tekrarlaması da etkili oldu.
Bitcoin şu sıralar 97 bin 301 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Bitcoin şu sıralar 97 bin 145 dolar seviyesinde işlem görüyor.