Bitcoin'de sert düşüş beklentisi

86 BİN DOLARA DÜŞME RİSKİ VAR

CryptoQuant analistleri, Salı günü 93 bin dolara kadar düşen Bitcoin'in hızla geri döndüğünü, ancak aşağı yönlü baskının hala devam ettiğini ve 86 bin dolara doğru daha derin bir geri çekilme riski taşıdığını söyledi.