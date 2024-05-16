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Kripto varlıkları yasası TBMM'de

16.05.2024 - 15:54 | Son Güncelleme :
Kripto varlıkları yasası TBMM'de | Bitcoin Haberleri

Kripto varlıklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler yasa ile ilgili "İzinsiz kripto faaliyetlerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldü" ifadelerini kullandı. Ayrıca Güler yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacağını da sözlerine ekledi.

AK Parti TBMM Grubu tarafından kripto varlıklarına ilişkin düzenlemeler içeren 19 maddelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Konuyla ilgili AK Parti TBMM Grup Salonu’nda açıklamalarda bulunan AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, yasa ile ilgili izinsiz kripto faaliyetleri yürütenler hakkında 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacağını ifade etti. Halihazırda faaliyet gösterenlerin ise izin alması gerektiğini söyleyen Güler, izin alamayan kurumların tasfiye edileceğini dile getirdi.

“KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILARININ KURULABİLMESİ İÇİN SPK'DAN İZİN ALMALARI ZORUNLU HALE GELMEKTEDİR”

Güler, kanun tasarısında kripto varlık ekosisteminde yer alan cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı ve platform gibi kavramların tanımlarının yer aldığını belirterek, “Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyete geçebilmesi için SPK'dan izin almaları zorunlu hale gelmektedir. Böylece hizmet sağlayıcılarda işlem yapan kullanıcıların SPK denetiminde güvenli bir şekilde işlem yapmaları amaçlanmaktadır. Kripto varlık, hizmet sağlayıcıların sistemlerini güvenli kılmakla yükümlü kılmaktadır. Bu anlamda bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konularında TÜBİTAK’ın belirleyeceği kriterler de bu teklifimizde yer almaktadır” diye konuştu.

Güler, kripto varlıkların satış ve dağıtımının SPK tarafından belirleneceğini belirterek, kripto varlık ihracında TÜBİTAK'tan ön rapor alınacağını kaydetti. Güler, platformlarda gerçekleştirilen makul ve ekonomik bir gerekçeyle açıklanamayan ve platform nezdindeki işlemlerin güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikte eylem ve işlemlere ilişkin de tedbirler öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

İZİNSİZ KRİPTO VARLIK HİZMETİ SAĞLAYICILIĞI FAALİYETİNE 3 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yeni düzenlemeyle kripto varlıklarında izinsiz faaliyete karşı tedbirlerin artacağını söyleyen Güler, “İzin alınmaksızın sermaye piyasalarında faaliyetlerde bulunan kurum, kuruluş ve şahıslara yönelik her türlü tedbiri almaya, gerekli görüldüğü takdirde hukuki ve cezai süreci takip etmeye de SPK’yı yetkili kılıyoruz. İzinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin internet aracılığıyla yürütüldüğü hallerde yurtiçi ve yurtdışı ayrımı kaldırılmakta ve kurulun internet üzerinden gerçekleştirilen hukuk dışı etkinlikler üzerindeki etkinliği de kaldırılmıştır. ‘İzinsiz kripto varlık hizmeti sağlayıcılığı faaliyeti’ başlığı altında bir suç olarak yeniden teklifimizde düzenlenmiş ve cezası da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak görülmüştür” açıklamasında bulundu.

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YURT DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN BORSALAR SONLANDIRILACAK

Güler, halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik de geçiş süreci olacağını belirterek, faaliyet gösterenlerin 1 ay içerisinde kurula başvurması gerektiğini, aksi takdirde 3 ay içerisinde tasfiye edileceklerini dile getirdi. Yurtdışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımının sonlandırılacağını da ifade eden Güler, kanun tekliflerinde vergilendirmenin söz konusu olmadığını kaydetti.

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'ENGELLEME YERİNE DÜZENLEMEYİ TERCİH ETTİK'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kripto Yasası hakkında geçtiğimiz Mart ayında yaptığı bir açıklamada, kripto alanının tanımlanmadığını ve Meclis'e sunulan bu kanun doğrultusunda tanımlanacağını ifade etmiş, burada engelleme yerine düzenlemeyi tercih ettiklerini vurgulamıştı. 

 


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