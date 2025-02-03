Kripto paralarda Trump çöküşü! Bitcoin resmen yıkıldı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'i uzun süredir tehdit ettiği ithalat tarifeleriyle vurmasının ardından kripto para birimleri Pazar günü riskten kaçış hareketiyle geriledi.

Coin Metrics'e göre Bitcoin fiyatı son olarak yüzde 7 düşüşle 93 bin 768 dolar oldu. Piyasa değerine göre en büyük 20 dijital varlığı ölçen CoinDesk 20 endeksi yüzde 19 düştü. Ethereum 20 düşerek Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Düşüş, Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi getiren ve Salı günü yürürlüğe girecek olan kararnameyi imzalamasının ardından Cumartesi gecesi başladı. ABD bu üç ülkeyle yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık iş yapıyor.

Bitwise Asset Management'ın alfa stratejileri başkanı Jeff Park, sürekli bir tarife savaşının, doların ve ABD kurlarının nihai olarak zayıflaması nedeniyle uzun vadede Bitcoin için “şaşırtıcı” olacağını söyledi.

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Birçok kişi Bitcoin'in uzun vadede enflasyona ve belirsizliğe karşı bir koruma olduğuna inanırken, kısa vadede bir risk varlığı gibi işlem görüyor ve Trump'ın gümrük tarifelerinin tetiklediği ticaret savaşıyla ilgili herhangi bir belirsizliğe olumsuz yanıt vermesi muhtemel.

Yatırımcılar, Bitcoin'deki kilit destek seviyesi olarak 90 bin doları izliyor ve bazıları, kripto para biriminin desteğinin anlamlı bir şekilde altına inmesi durumunda 80 bin dolara doğru daha da derin bir geri çekilme konusunda uyardı.

Bitcoin, 20 Ocak'taki 109 bin 350 dolarlık rekorunun yaklaşık yüzde 16 gerisinde. Tecrübeli kripto yatırımcıları ve tüccarları yıllar içinde boğa piyasaları sırasında yaklaşık yüzde 30'luk düzeltmelere alıştı.