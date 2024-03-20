Kripto paralarda neler olacak? İşte Bitcoin için beklentiler | Bitcoin Haberleri

Kripto paralarda hızlı rekorlar hızlı düşüşleri de beraberinde getiriyor. ABD’ onaylanan ETF’lerin etkisiyle rekor kıran kripto paralar geri çekilme yaşadı. Oldukça volatil seyreden kripto para piyasalarında yatırımcıların doğru hamleler yaparak dikkatli işlem yapması gerekiyor. Aksi halde marj aralığı bulunmadığı için birikimleri buharlaşabiliyor.

BURAK TAŞÇI - HURRIYET.COM.TR



Küresel piyasalarda son yıllarda kendini yatırım enstrümanı olarak kabul ettirmeye çalışan kripto paralar yükselişe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin 74 bin dolara kadar yaklaştı ve tarihi yüksek seviyesine çıktı. Bitcoin’deki yükseliş diğer kripto para birimlerine de sirayet etti ve yükseliş dalgası kripto para piyasalarında genele yayıldı.

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Ancak hızlı yükselişin düzeltmesi de gecikmedi ve Bitcoin 74 bin dolar seviyelerinden 63 bin dolar seviyelerine kadar düştü. Zirveden alım yapan yatırımcılar kripto paralarda yeni yükselişi dört gözle beklerken zirveden satış yapanlar karlarını farklı yatırım araçlarına aktarmaya başladı.

“DÜŞÜŞLER KAR REALİZASYONU”

CoinTR Araştırma Departmanı, kripto paralara ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

CoinTR Araştırma Departmanı “Kripto para piyasalarındaki yoğun giriş ve çıkışlar, aslında piyasanın doğasında var. Bu yeni teknolojiye ve beraberindeki piyasaya tam anlamıyla adapte olunmamış olması, kripto para piyasa hacminin henüz istenen seviyeye gelmesinin önünde bir set olarak duruyor. Bu piyasa şartlarında düşük hacimli olarak nitelendirebilecek işlemler bile fiyatlarda dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu volatilite, piyasanın olgunlaşması ve regülasyonlarla daha stabil bir hale gelmesiyle azalacaktır. Kripto para piyasalarındaki hızlı yükselişin arkasında ise ETF'ler (Borsada İşlem Gören Fonlar) büyük bir rol oynadı. Daha güvenilir ve düzenlemeye tabi yatırımları tercih eden yatırımcılar, ETF'lerin onaylanmasıyla birlikte bu araçlar üzerinden Bitcoin'e yatırım yapmaya başladı. ETF'ler, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e erişimini kolaylaştırdı ve bu da yoğun bir talep yaratmıştı. Bireysel yatırımcıların da, ileride talebin artacağı beklentisiyle Bitcoin'e yöneldiğini görüyoruz. Bu da Bitcoin'de yoğun bir talep oluşmasına ve fiyatın hızla yükselmesine neden oldu. Düşüş ise fiyatların büyük ölçüde kar realizasyonuyla ilişkilendirilebilir. Bu durum, özellikle fiyatlar hızla yükseldikten sonra sıklıkla görülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

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“BITCOIN’DE YÜKSELİŞLER BEKLENEBİLİR”

ETF'lerin onaylanması sonrasında yaşanan fiyat artışı birçok analistin tahminlerinin ötesinde oldu. Ancak asıl mesele, bu etkilerin yalnızca kısa vadede değil, orta ve uzun vadede de ne gibi sonuçlar doğurabileceğidir.

Kısa vadeli dalgalanmalar ve geri çekilmeler yaşansa da ETF'lerin sağladığı ek likidite ve yatırımcı güveni, Bitcoin'in orta ve uzun vadede önemli bir değer artışı yaşamasını sağlayabilir. Önceki boğa piyasalarıyla kıyaslandığında ve genel metrikler dikkate alındığında, Bitcoin'de yükselişler beklenebilir.

“HALVING BİR YIL ERKEN GERÇEKLEŞTİ”

Yarılanma (halving) dönemlerinin Bitcoin piyasasına etkisi üzerine yapılan gözlemler ve analizler, bu olayların genellikle yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını ve piyasa fiyatlarında önemli hareketlilikler yarattığını göstermektedir. Tarihsel olarak her yarılanma olayından yaklaşık bir yıl önce piyasada bir yükseliş eğilimi başladığı ve yarılanmadan sonraki bir yıl içinde Bitcoin'in fiyatının genellikle en yüksek seviyeye ulaştığı görülmüştür. Bu döngüler, yatırımcıların ve spekülatörlerin yarılanma olaylarını önceden fiyatlamaya başladıklarını ve arzın azalacağı beklentisiyle piyasada bir alım heyecanı yarattıklarını gösterir. Bitcoin piyasası gibi yüksek volatiliteye sahip bir piyasada, bu tür döngülerin her zaman aynı şekilde tekrar edeceğinin garantisi yoktur. Çeşitli makroekonomik faktörler, düzenleyici gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ve piyasa katılımcılarının davranışları gibi birçok faktör fiyat hareketlerini etkileyebilir.

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“KRİPTO PARA ALIRKEN DUYGUSAL KARAR VERMEYİN”

Kripto paralara yatırım yapmayı düşünenlere, kısa vadeli alım satım stratejileri yerine orta ve uzun vadeli bir düşünce yaklaşımı benimsemelerini öneririz. Kripto para piyasasındaki volatilite, kısa süre içinde büyük kazançlar elde etme umuduyla çoğu zaman yatırımcıları cezbetse de bu yaklaşım aynı zamanda ciddi zarar riskleri de taşır. Kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmeyen, sabırlı bir yaklaşımla orta ve uzun vadeli yatırımlar yapmak, piyasadaki ani değişimler karşısında daha dayanıklı bir strateji oluşturabilir. Bu strateji, yatırımcılara sürdürülebilir bir büyüme potansiyeli sunar ve piyasadaki volatiliteden minimum düzeyde zarar görmelerine olanak tanır. Sonuç olarak, kripto para yatırımı yaparken, duygusal kararlar yerine, araştırmaya dayalı, sabırlı ve stratejik bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Piyasa hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, güvenilir kaynaklardan düzenli olarak bilgi almak ve yatırım yapacağınız varlıkları iyi anlamak, uzun vadeli başarı için kritik öneme sahiptir. Her yatırımcının risk toleransı farklı olduğundan, kendi finansal durumunuz ve yatırım hedefleriniz doğrultusunda hareket etmek, bu volatil ve dinamik piyasada başarının anahtarlarından biridir.

“CİDDİ MİKTARDA BITCOIN SATIŞLARI GÖRÜLÜYOR”

Bitexen Araştırma Ekibi kripto paralara yönelik değerlendirmede bulundu. Bitcoin’de ciddi hacimlere ulaşıldığını belirten Bitexen Araştırma Ekibi’nin kripto paralara yönelik analizleri şöyle:

Kripto para piyasaları kendi içerisinde dinamiklere ve metriklere sahip olduğu gibi makroekonomik anlamda farklı dinamiklere ve metriklere sahiptir. Kendi içerisinde yaşanan dalgalanmaların başlıca sebepleri arasında fiyat hareketleri yer alıyor. Fiyatlarda artış geldiği zaman para girişlerinin ciddi miktarda arttığını hızlıca gözlemliyoruz. Tam tersi şekilde düşüşler geldiğinde ise çıkışlar yaşanıyor. Piyasalarda uzun vadeli ciddi miktarda yatırımcılar olduğu gibi bu yatırımcıların pabucunu dama atacak etkide kısa vadeli yatırımcılar bulunuyor. Kripto para ekosisteminin bu hızlı davranışları aslında onun karakterinin bir parçası haline geldi. Düşük ve durgun giden hacimlerin birden ciddi noktalara ulaştığını çok rahat görebiliyoruz. Diğer taraftan dış dünyanın ilgisi de spot Bitcoin ETF’leri ile birlikte buraya çevrilmiş durumda. Ciddi miktarda hacimlere ulaşıldı. İlgili aracı firmaların 10 haftalık sürede yönetimi altında 450 binin üzerinde Bitcoin topladığına şahit olduk. Aynı şekilde ciddi miktarda Bitcoin satışları da yaşanıyor.

“ETF ONAYLARI FİTİLİ ATEŞLEDİ”

Spot Bitcoin ETF’leri uzun bir süredir ayı piyasasında olan kripto para ekosistemi için yönü değiştiren fitili ateşleyecek sebep olarak bekleniyordu. Onayın gelmesi ile birlikte bu fitil ateşlenmiş ve uzun aylar süren o durağan piyasalar hareketlenmişti. Ancak analistler dahil kimse ETF’lerin bu derece bir performans göstereceğini beklemiyordu. Spot Bitcoin ETF’leri kıyaslandığı altın ETF’lerinin 2 yılda gösterdiği performansa 1 ayda ulaşarak beklentilerin ötesinde bir başarıya imza attı. Piyasalarda üst üste haftalarca günde ortalama 10.000 Bitcoin’lik talep olduğuna ve 30 milyarın üzerinde doların ETF’lere aktığına şahitlik ettik. Tüm bunlar bir yandan günde ortalama 350 milyon dolarlık satış gerçekleştiren bir diğer spot Bitcoin ETF’i olan GBTC’nin satışlarına rağmen gerçekleşiyordu. Lakin son günlerde bu gidişatta yaşanan yavaşlama ve negatif fonlama ATH getirdiği gibi şimdi de düşüş getirdi. Bu bize kripto para piyasalarının dinamiklerini hatırlatıyor. Tüm bunların zamanla daha da oturacağı, talebin devam edeceği ancak korku ve açgözlülük endeksinde normalleşmeler yaşanacağı bir sürece evirileceğimizi düşünüyoruz. Öyle ya da böyle spot ETF onayı ile Bitcoin yeni bir tarih yazmış ve yazmaya da devam edecek.

“3 YILLIK AYI 1 YILLIK BOĞA PİYASASI”

Her piyasada olduğu gibi kripto para piyasalarında da geçmişe baktığımızda bahsedilen döngülerin yaşandığını görüyoruz. Bahsettiğiniz bu döngüler 3 yıllık ayı 1 yıllık boğa piyasası şeklinde yorumlanıyor. Mevcut yatırımcıların ve yeni yatırım yapacak birçok kişi için de bu döngüler piyasanın gidişatı konusunda baz alınan kriterlerden biri olarak sürekli olarak karşımıza çıkıyor. Evet bu tarz döngüleri dikkate almak önemli ancak şunu da unutmamak gerekir ki piyasalar her geçen gün yeni dinamikler kazanarak hayatına devam ediyor. Yeni kullanıcılar, yeni yatırımcılar ve yeni yatırım araçları. Piyasalarda gerçekleşen tüm bu yenilikler gibi döngüler de buna ayak uydurarak değişimler gösterebiliyor. Bu sebeple döngülere birebir bağlı kalmaktan ziyade ana fikri baz almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

“BİLMEDİĞİNİZ, TANIMADIĞINI ŞEYE YATIRIM YAPMAMALISINIZ”

Bizler bu teknolojilere ve ekosisteme ortaya sundukları faydalar sebebi ile inanmış insanlarız. Bu sebeple bu piyasalarda hizmet veriyor ve üzerinde çözümler üretmek için çalışıyoruz. Kripto paralara yatırım yapacak olan kişiler de aslında bu yatırımları ile birlikte bunun bir parçası olacaklar. Zamanla ne olduğunu merak ederek araştırmaya başlayacaklar. Çünkü her geçen gün yeni bir ürün ve teknoloji ortaya çıkıyor. Bilmediğiniz, tanımadığınız şeye yatırım yapmamalısınız. Bu sayede aslında onun gerçekleştireceği hareketleri ve metrikleri anlamlandırabilirsiniz. Bu sebeple yapacağımız tavsiye araştırmaları ve öğrenmeleridir. Kısaca yapacakları yatırıma zaman ayırmalarını tavsiye edebiliriz.

YANG: YÜZDE 30 DÜZELTME OLABİLİR

Bybit Finansal Ürünler Başkanı Hao Yang, kripto paralara yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Yang, Bitcoin’de yüzde 30’a kadar düzeltmenin beklendiğini söyledi.

Yang’ın değerlendirmeleri şöyle:

Kripto yatırımcılarının bir kısmı, kriptonun hızlı kazançlarından faydalanmak isteyen kısa vadeli yatırımcılar, yerel bir zirve gibi göründüğünde çıkış yapmak için çok hızlı olabilirler. Ayrıca, kriptoda kaldıraç hızla birikir ve bu, kısa vadeli oynaklığı artıran uzun ve kısa likidasyonlarla hem yukarı hem de aşağı yönlü hareketleri şiddetlendirir. Son olarak, kripto için kayda değer bir yükseliş gördük, BTC Ekim ayından bu yana yüzde 134 arttı, bu nedenle yüzde 10,20, hatta 30'luk bir düzeltme bekleniyor.

“BITCOIN’DE TREND GÜÇLÜ”

Bunu söylemek çok zor çünkü pek çok faktöre bağlı. Bitcoin için uzun vadeli trend çok güçlü ve bunun devam etmesini bekliyoruz.

“BITCOIN DÖNGÜSEL BİR VARLIK”

BTC yarılanmasının kriptoyu ne kadar etkilediği ve fiyatı etkileyen şeyin yarılanma mı, iş döngüsü mü yoksa küresel likidite hareketleri mi olduğu konusunda bir tartışma var. Bunu söylemek çok zor, ancak elimizde yalnızca 12 yıllık veri olduğu göz önüne alındığında, veriler BTC'nin döngüsel bir varlık olduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar bu döngüler beklendiği gibi gerçekleşmiştir, bu nedenle bu model hala bir değerlendirme olarak geçerlidir.

“KRİPTO PARALARA ÖLÇÜLÜ YAKLAŞIM BENİMSENMELİ”

Dijital varlıklar konusunda spesifik finansal tavsiyelerde bulunamasak da geleneksel yatırımlara benzer ölçülü bir yaklaşım benimsenmesini öneriyoruz. Bitcoin veya Ethereum hakkında bilgi edinerek temel bilgilerle başlayın, deneyim kazanmak için küçük bir miktar yatırım yapın ve daha rahat olana kadar gelişmiş yatırım stratejilerinden kaçının.

“KURUMSAL YATIRIMCILAR TÜM KRİPTO PARA PİYASALARINI OLUMLU ETKİLİYOR”

ICRYPEX Yönetim Kurulu Danışmanı Ferhat Yükseltürk, ETF’lere yoğun giriş olduğunu belirtti.

Yükseltürk’ün değerlendirmeleri şöyle:

Bu yılbaşından itibaren ETF'lere 13.2 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. Özellikle Blackrock ve Fidelity gibi büyük kurumsal oyuncuların Bitcoin üzerine ETF hizmetlerini başlatması, kripto para piyasalarına olan ilgiyi artırdı ve bu alandaki fon akımlarının artarak devam etmesi bekleniyor. Kurumsal yatırımcıların ilgisinin artması, sadece Bitcoin değil, tüm kripto piyasalarına olumlu bir etki yapmaktadır.

“BITCOIN İÇİN 250 BİN DOLAR HEDEF VAR”

Kısa vadeli beklentilerimiz doğrultusunda, Bitcoin'de bir düzelme olabileceğini öngörüyoruz. Ancak orta ve uzun vadede, hem kurumsal yatırımcı ilgisinin artması hem de halving gibi döngülerin etkisiyle Bitcoin'in fiyatlarının 6 haneli seviyelere çıkabileceğini öngörüyoruz. Örneğin, Standard Chartered son zamanlarda Bitcoin için 2025 hedefini yüzde 50 artırarak 250.000 dolar olarak belirledi. Bu da kripto para piyasalarındaki büyümenin ve değer artışının ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

“HALVING BITCOIN KITLIĞINI ARTIRIP FİYATLARI YÜKSELTİYOR”

Geçmiş verileri incelediğimizde, halving öncesi ve sonrası dönemlerde Bitcoin'in fiyatlarında belirgin artışlar gözlemliyoruz. Halving etkinliği, Bitcoin'in kıtlığını artırarak arz-talep dengesini etkileyerek fiyatların yükselmesine neden oluyor. Bu durum, geçmiş yıllarda yaşanan yüzde 8000, yüzde 300 ve yüzde 500'den fazla artışlarla net bir şekilde görülmektedir.

“KRİPTO PARADA FİNANSAL OKURYAZARLIK ÖNEMLİ”

Yatırımcılar için finansal okuryazarlığın büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Kripto piyasaları genellikle volatiliteye açık olduğundan, güvenilir ve sağlam kurumlarla çalışılması ve bu kurumların sunduğu araştırma hizmetlerinden yararlanılması önemlidir. Özellikle yeni yatırımcılar için, kaldıracın minimum seviyede tutulması ve likiditesi yüksek paritelerde işlem yapılması daha mantıklı bir strateji olabilir. Bu, yatırımcıların riskleri minimize ederek daha başarılı işlemler yapmalarına yardımcı olabilir.

"KRİPTO REGÜLASYONU TÜRKİYE KRİPTO PAZARINI BÜYÜTECEK"

Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez

Türkiye’de kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme çalışmalarının 2021’e uzandığını hatırlatan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Finansal otoritelerin karşısında yepyeni bir varlık sınıfı ve ekonomik ilişki formu var. Blokzinciri teknolojisi çok hızlı gelişiyor ve kapsamı çoktan Bitcoin alım satımının ötesine geçti. Tüm paydaşların haklarını gözeten sıfırdan bir yasa tasarısı hazırlamak zaman alıyor. Örneğin Avrupa, bölge çapında bir düzenleme olan MiCA için yıllardır çalışıyor. Küresel bir kripto para borsası olarak, Türkiye’nin proaktif tutumu ve bu sürecin sonuna gelindiği için umutluyuz” dedi.



"ÜLKE EKONOMİSİNE YARAYACAK"

Chainalysis tarafından yayımlanan Küresel Kripto Adaptasyonu raporunda 12. sırada yer alan Türkiye, ham kripto işlem hacmi açısından ise dünya çapında dördüncü sırada konumlandı. Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin kripto potansiyeli açısından en önemli ülkelerinden biri olarak kabul edildiğini dile getiren Kafkas Sönmez, “Yerli oyuncuların küresel rakiplerle rekabeti de en nihayetinde kullanıcı deneyimine ve ülke ekonomisine yarayacak. Rekabet teşvik edildikçe Türkiye’deki kripto pazarı da büyüyecek” ifadelerini kullandı.

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