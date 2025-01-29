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Kripto paralarda Fed yükselişi

Güncelleme Tarihi:

#Kripto Para#Bitcoin#Piyasa
Kripto paralarda Fed yükselişi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 22:50

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 4.25 ile yüzde 4.50 arasında sabit tuttu. Bu gelişmenin ardından lider kripto para birimi Bitcoin hızla yükselmeye başladı.

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Kripto para piyasaları son zamanda ABD'den gelen haberlerin etkisiyle hareket etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin kripto paralara olan ilgisi lider kripto para birimi Bitcoin'e yeni rekorlar getirmişti.

Bugün ise ABD Merkez Bankası Fed, faizi yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon konusunda daha fazla ilerleme görmek istediklerini belirtti. Powell, herhangi bir ayarlama yapmak için acelelerinin olmadığını belirtti.

Kripto para piyasaları da bu gelişmeyi pozitif algıladı ve Bitcoin gün içi en yüksek seviyesine çıktı.
Bitcoin şu 103 bin 999 dolara kadar yükseldi. Bitcoin tarihi zirvesini 20 Ocak 2025 tarihinde 109 bin 588 dolarla kırmıştı.

 

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#Kripto Para#Bitcoin#Piyasa

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