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Kripto paralarda coşku! Bitcoin 1.3 milyon liraya yükseldi

06.12.2023 - 07:59 | Son Güncelleme :
Kripto paralarda coşku! Bitcoin 1.3 milyon liraya yükseldi | Bitcoin Haberleri

Son dönemde ABD Merkez Bankası'nın 2024'ün ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler farklı enstrümanlarda yönelim yarattı. Kripto paralar da bu enstrümanlar arasında yer aldı. Bitcoin bugün 44 bin doların üzerine yükseliş gerçekleştirdi.

Kripto para piyasalarında hareketli günler yaşanıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin'le başlayan yükseliş dalgası altcoinleri pek etkilemese de güçlü ve volatil kripto para birimleri yükselişe geçti.

Bitcoin 2021 yılının Kasım ayında gördüğü yılında gördüğü 69 bin dolarlık tarihi zirvesine yaklaşmaya başladı. 2 yılı aşkın bir süredir yatırımcısına büyük kazançlar sağlamayan Bitcoin, popüler günlerindeki fiyatları da yakınsamaya başladı.

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ABD Merkez Bankası Fed'in 2024 yılında faiz indirimine gidebileceği beklentisi doları güçsüz kılarken altın ve kripto para tarafında hızlı yükselişler yaşanıyor.

Ayrıca Bitcoin Borsa Yatırım Fonları'na dev şirketlerin yaptıkları fon güncellemeleri de yükselişi destekliyor. Bitwise ve BlackRock'ın SEC'e yaptıkları spot Bitcoin ETF başvurularını güncellemeleri de piyasanın hareketlenmesine neden oldu.

44 BİN DOLARI AŞTI

Bitcoin gün içinde 44 bin 488 dolara (yaklaşık 1 milyon 285 bin lira) kadar yükseliş gerçekleştirdi. Tarihi zirvesinden yüzde 35 geride olan Bitcoin'in piyasa değeri 855,8 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. Bitcoin şu sıralar yüzde 4,4 oranında primle 43 bin 640 dolardan alıcı buluyor.

Ethereum da yüzde 2,1 oranında yükselişle 2276 dolardan işlem görüyor.

YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Bitcoin rallisinin kurumsal yatırımcı ilgisiyle ve ETF'lerin listelenmesiyle birlikte desteklendiği belirtiliyor. Bitcoin için 48 bin ile 53 bin dolar aralığında yükseliş olabileceğine değinen analistler ivmenin yukarı yönlü olduğunu öne sürdü.

UZMAN, TAVSİYE, YORUMLARA İNANMAYIN

Türkiye’de kripto para piyasalarına yönelik olarak düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle kripto para hakkında yorum yapan, tavsiye veren, temel, teknik analiz yapan kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Sermaye piyasasında çalışan kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun açmış olduğu sınavlara girerek lisans alması ve bu lisansla uzmanlık yapması sağlanırken kripto para piyasalarında herhangi bir kural ve otorite bulunmadığı için bilgili ya da bilgisiz herkes yorum yapıp, tavsiye verebiliyor. Çalıştıkları kurumların menfaatlerini gözeterek yorum, tavsiyede bulunan kripto para uzmanı olarak kendini tanıtan kişilere güvenilmemesi gerekiyor. Sosyal medya, video siteleri üzerinden yorum yapıp hacim oluşturmaya çalışan kişilere de inanılmaması menfaatinize olacaktır. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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