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Kripto paralara Elon Musk darbesi! Bitcoin resmen yıkıldı

18.08.2023 - 08:07 | Son Güncelleme :
Kripto paralara Elon Musk darbesi! Bitcoin resmen yıkıldı | Bitcoin Haberleri

Uzun zamandır toparlanamayan ve yatırımcılarına kaybettiren kripto paralara son darbeyi milyarder iş insanı Elon Musk vurdu. Musk'ın şirketi SpaceX'in 2021'den bu yana 373 milyon doların üzerinde Bitcoin sattığı ortaya çıktı. Bu gelişmeyle birlikte kripto paralarda sert düşüşler yaşandı.

Kripto paralarda toparlanma serüveni boşa çıkmaya devam ediyor. Uzman ve analistlerin tahminlerinin hemen hepsinin tutmaması, kripto paralardaki düşüş eğiliminin Kasım 2021'den bu yana devam etmesi, ABD'deki enflasyon sorunu nedeniyle doların güçlü kalması esas sebepler arasında yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin'de yaşanan sert düşüş diğer kripto para birimlerine de yansıdı. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in 2021-2022 yılı bilançosunda Bitcoin olduğu ancak bunları sonrasında sattığı ortaya çıktı. Satışlar ise Tesla'nın SEC'e 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alacağına yönelik bildirim yapıldığı esnada gerçekleşti. Böylece Musk, Bitcoin'de yükseliş yaratmaya çalışmıştı.

TESLA'NIN DA ELİNDE BITCOIN KALMADI

Tesla'nın elinde kalan son Bitcoin'lerin şirketin 2023 ikinci çeyrek bilançosuna göre satıldığı ortaya çıktı. Tesla'nın elinde 936 milyon dolarlık Bitcoin'den sadece 184 milyon dolarlık kısmı kaldı.

MUSK SPEKÜLE EDİYOR

Milyarder iş insanı Elon Musk, kripto para piyasasını speküle ederek para kazanmaya çalışıyor. Musk, Bitcoin, Shiba Inu ve Dogecoin üzerinde de spekülasyonlara neden olmuş ve kitleleri yanlış yönlendirerek milyarlarca dolarlık zararlara neden olmuştu.

BITCOIN SERT DÜŞTÜ

Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 8'in üzerinde kayıpla şu sıralar 26 bin 200 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 25 bin 166 dolar, en yüksek de 28 bin 697 dolar seviyesini görmüştü. Böylece Bitcoin Kasım 2021'de gördüğü 69 bin dolarlık tarihi yüksek seviyesinden yüzde 63 geride işlem görüyor.

ETHEREUM DA GERİLİYOR

Ethereum da yüzde 8'e yakın düşüşle 1667 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1550 dolar, en yüksek de 1803 dolar seviyesi görüldü.

RIPPLE YÜZDE 18 DÜŞTÜ

Davalarla uğraşan Ripple da sert etkilendi. Ripple yüzde 18 oranında düşüşle 0.48 dolar seviyesinde bulunuyor. Ripple gün içinde en düşük 0,4226 dolar, en yüksek de 0,5939 dolar seviyesini gördü.

DOGECOIN'DE YÜZDE 11 DÜŞÜŞ

Dogecoin de sert düşüşten nasibini aldı. Dogecoin yüzde 11 oranında düşüşle 0,06084 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 0,05560 dolar, en yüksek de 0,06830 dolar seviyesini gördü.

UZMAN, TAVSİYE, YORUMLARA İNANMAYIN

Türkiye’de kripto para piyasalarına yönelik olarak düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle kripto para hakkında yorum yapan, tavsiye veren, temel, teknik analiz yapan kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Sermaye piyasasında çalışan kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun açmış olduğu sınavlara girerek lisans alması ve bu lisansla uzmanlık yapması sağlanırken kripto para piyasalarında herhangi bir kural ve otorite bulunmadığı için bilgili ya da bilgisiz herkes yorum yapıp, tavsiye verebiliyor. Çalıştıkları kurumların menfaatlerini gözeterek yorum, tavsiyede bulunan kripto para uzmanı olarak kendini tanıtan kişilere güvenilmemesi gerekiyor. Kripto para konusunda sosyal medya, video siteleri üzerinden dayanağı olmayan grafikler çizip, destek, direnç noktaları açıklayanların tavsiyelerine inanılmaması menfaatinize olacaktır. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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