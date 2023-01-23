Kripto paralar ılımlı yükselişini sürdürüyor | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarında hareketlilik devam ediyor. ABD ve AB ekonomisinden gelen enflasyondaki düşüş eğilimi gelişmeleriyle birlikte Fed ve ECB’nin para politikasında değişikliğe gideceği ya da faiz artırım hızını yavaşlatacağı beklentisi kripto para fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor.

Küresel ekonomi enflasyon sorunuyla mücadelesini sürdürüyor. En ağır yarayı alan ABD ve AB ekonomilerinde enflasyon düşüş eğilimine girdi. Bundan dolayı piyasalardaki denge unsurları da değişmiş oldu. Ons altın güç kazanırken gram altın tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Petrol fiyatları düşen enflasyonla birlikte güçlendi. Fed ve ECB’den faiz indirimine yönelik yönlendirme ya da faiz artırım hızının yavaşlamasına yönelik beklentiler ortaya çıktı.

Tüm bu gelişmelere paralel olarak kripto para birimleri yükselişe geçti. 3 haftadır yükseliş grafiği sergileyen kripto paralarda işlem hacmi yeniden 1 trilyon doların üstüne çıktı.

TARİHİ ZİRVELERDEN KOPUK SEYREDİYOR

Kripto para birimleri Kasım 2021’de gördükleri tarihi yüksek seviyelerden çok daha düşük seviyelerde işlem görüyor. Hem paranın zaman değeri hem de 2022 yılındaki yüksek enflasyon nedeniyle kripto para yatırımcılarının paraları büyük kayıplar yaşadı. Paralarının değerlenmesi için eski seviyelerine çıkmasının yanında kendi para birimlerine yönelik olarak enflasyon oranını da üstüne koyup hesaplamaların bu şekilde yapılması durumunda gerçek kârlılık ortaya çıkacaktır.

BITCOIN 23 BİN DOLARI DEVİRDİ

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 23 bin doları aşmasıyla diğer kripto para birimlerini de hareketlendirdi. Bitcoin gün içinde en düşük 22 bin 292 dolar, en yüksek de 23 bin 78 doları gördü. Şu sıralar yüzde 1’e yakın düşüşle 22 bin 721 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kasım 2021’deki tarihi zirvesinde uzaklığı yüzde 67 seviyesinde.

ETHEREUM 1600 DOLARI AŞTI

Uzun süredir düşüş eğiliminde olan Ethereum yüzde 0,23 oranında primle 1633 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum gün içinde en düşük 1607 dolar, en yüksek de 1663 dolar seviyesini gördü. 2021 Kasım’da gördüğü tarihi zirvesinden uzaklığı ise yüzde 66 oldu.

BOĞA TUZAKLARINA KANMAYIN

Kripto para piyasasında şu sıralar her düşüşten sonra boğa tuzakları görülüyor. Boğalar hafif alımlar yaparak piyasayı artıda tutmaya çalışıp diğer yatırımcıların yükseliş olacağına inanmasını sağlıyor. Ardından boğalar yüzde 7-10 civarında kârları görünce satış emri vererek ellerindeki kripto varlıkları boşaltmaya başlıyor ve küçük yatırımcıların parası pula dönmüş oluyor.

REGÜLASYONLAR GELMELİ

Kripto para piyasalarındaki büyük boşluk servetlerin buharlaşmasına neden oluyor. Hükümetler kripto paralara yönelik olarak regülasyon çalışmalarını sürdürse de uzun zaman geçmesine rağmen kanunlaşmış ve organize olmuş bir piyasaya erişilemedi. Marj aralığının olmaması, karşılığı ve hikayesi olmayan kripto paraların çok olması, kripto para borsalarının herhangi bir mevzuata tabi olmaması, yüz binlerce kişinin parasını kaptırmasına neden oluyor.

UÇUK TAHMİNLERE ALDANMAYIN

Lider kripto para birimi Bitcoin için “100 bin doları görecek, 250 bin doları görecek” gibi tahminler yapanlara inanılmaması, yapılan temel ve teknik analizlerin derinliğinin araştırılması, hedef fiyat veriyorlarsa da tarih belirtilmesine dikkat edilmesi gerekiyor. “250 bin dolara ulaşacak” deyip tarih belirtilmezse bu tahminin altının boş olduğu ortaya çıkıyor.

UZMANLAR MAAŞLI ÇALIŞIYOR

Kendini uzman olarak tanıtan kişiler ya sosyal medya üzerinden nemalanıyor ya da bir kripto para borsasında maaşlı olarak çalışıyor. Kripto paraların ne zaman yükselip düşeceği yönünde analiz yapan uzmanlar kendileri için de analiz yapsalardı maaşlı çalışmak yerine milyarder olup hayatlarını çok rahat sürdürebilirlerdi. Bunu da göz önüne alarak kendini uzman olarak tanıtan kişilere dikkatli yaklaşılması gerekiyor.

KRİPTO PARA YATIRIMI NASIL YAPILMALI?

Kripto paralarda marj aralığı bulunmuyor ve bu nedenle paranız bir anda binlerce kata ulaşabilirken bir anda sıfıra da düşebiliyor. Herhangi bir otoriteye bağlı olmadığı için kural ve kanunlara da tabi değil. Herhangi bir kripto para borsasından alınan coinler kripto para borsasının kapanmasıyla buharlaşabiliyor. Alınan kripto paralar soğuk cüzdana taşınarak saklanması en mantıklı yöntem olarak biliniyor. Kripto para borsalarını sadece aracı olarak kullanmak ve sonrasında coinlerin soğuk cüzdanlarda bekletilmesi gerekiyor. Kripto para borsaları yükseliş ya da düşüş anında kendilerini korumaya almak için sistemlerini yavaşlatabiliyor ve bundan dolayı da alım-satım gerçekleşemediği için yatırımcılar mağdur olabiliyor. Herhangi bir otoriteye bağlı olunmaması nedeniyle hemen hemen herkes kripto paralar üzerinden açıklamalar yapıp uzman olduğunu iddia edebiliyor. Sosyal medyada birçok sıradan kişi yetkisi olmamasına rağmen tavsiyede bulunup yatırımcıları mağdur ediyor. Grafiklerle anlatımlar yapılsa da küresel ekonomiyi etkileyecek tek değişiklik tüm analizleri suya düşürebiliyor. Bu nedenle kripto para yatırımı yaparken dikkatli olunmalı ve risklerin iyi bilinmesi ve stop emirlerinin her gün güncellenmesi gerekiyor.

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